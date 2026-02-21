Blocat în seif când încerca să jefuiască banca

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Bangladesh, a fost găsit în noaptea de joi spre vineri, în interiorul seifului filialei Unicredit de pe Viale Certosa, în Milano, Italia, după ce ar fi încercat să comită un furt.

Mai întâi, sistemul de supraveghere video a alertat agenții de securitate, detectând prezența unui individ care purta o jachetă neagră și căra un rucsac în interiorul seifului.

Bloccato nel caveau. Un giovane di 24 anni si introduce nella filiale UniCredit di viale Certosa a Milano durante lorario di apertura, raggiunge il caveau e tenta di forzare le cassette di sicurezza. Resta però chiuso allinterno e viene individuato grazie al sistema di… pic.twitter.com/TB1Jv2ijEo — Repubblica (@repubblica) February 20, 2026

Apoi, pompierii și carabinierii au intervenit pentru a-l elibera, o operațiune lungă și laborioasă finalizată abia la ora 6:00, după ce salvatorii au reușit mai întâi să spargă un seif temporizat în care erau păstrate cheile seifului. Aceasta nu s-ar fi deschis înainte de ora 8:00, scrie Corriere della Sera.

Ulterior, s-a constatat că și încuietoarea seifului era avariată din interior, posibil în urma încercării tânărului de a se elibera, ceea ce a impus forțarea ușii blindate.

Hoțul voia să golească noaptea casetele de valori

Carabinierii din cadrul unității Radiomobile, care investighează cazul, au stabilit că suspectul reușise să pătrundă în seif în timpul programului de funcționare al băncii, fără a fi observat.

În mod surprinzător, nimeni nu a remarcat prezența lui nici la momentul închiderii sucursalei.

Potrivit anchetatorilor, planul ar fi fost să petreacă noaptea în interior pentru a goli casetele de valori.

Tânărul a fost arestat în flagrant și este cercetat pentru tentativă de furt calificat. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care a reușit să ajungă în zona securizată a băncii.

Tot în Italia, un român riscă până la 12 ani de închisoare, după ce a amenințat cu un cuțit un farmacist și un client pentru a obține analgezice. Bărbatul este acuzat de jaf calificat și sechestrare de persoane.

