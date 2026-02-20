Șofer de TIR, protest pe o autostradă din Olanda

Un șofer de camion în vârstă de 35 de ani din Tadjikistan staționează de 12 zile la o benzinărie de pe autostrada A1, în apropiere de orașul olandez Deurningen.

Muhammad Muridzoda refuză să își continue cursa până nu își primește salariul pe care susține că i se datorează, potrivit postului regional RTV Oost.

Conform relatărilor, șoferul lucrează pentru o companie de transport din Lituania. Primele două luni ar fi fost plătit, însă, ulterior, salariile au fost achitate parțial sau deloc. Potrivit reprezentanților Federației Sindicale din Olanda (FNV), sumele restante se ridică la aproximativ 60 – 100 de euro pe zi. Aceștia vorbesc despre exploatare și subliniază că șoferul locuiește în cabină încă din luna iulie și, contrar reglementărilor europene, nu își petrece perioadele de odihnă în afara camionului.

Camionagiul refuză să livreze marfa

Aflat în drum spre o adresă de descărcare din Almelo, șoferul a oprit la stația de carburant și a decis să invoce așa-numitul drept de retenție.

El refuză să livreze marfa până când nu îi sunt achitate salariile restante.

Potrivit reprezentantului FNV, Richard Ouwerkerk, din partea angajatorului din Lituania nu a fost oferită, până în prezent, nicio soluție concretă.

Poliția a intervenit de două ori la fața locului, după ce angajatorul a reclamat furtul vehiculului, însă oamenii legii nu au confirmat însă această acuzație. Câteva zile mai târziu, potrivit relatărilor, mai mulți bărbați ar fi încercat să îl scoată pe șofer din cabină, moment în care poliția a fost din nou chemată.

Situația s-a tensionat după ce motorul camionului ar fi fost oprit de la distanță, ceea ce a dus și la oprirea sistemului de încălzire.

Doarme în cabină de 12 zile, fără căldură

Șoferul continuă să locuiască în camion, fără încălzire și fără acces la duș. Sindicatul FNV îi aduce constant alimente și alte produse necesare, iar trecătorii îi oferă, la rândul lor, ajutor. Potrivit sindicatului, se încearcă exercitarea de presiuni asupra angajatorului și asupra firmelor beneficiare ale transportului.

Un caz similar, implicând un șofer filipinez în Deventer, s-a încheiat anterior, după proceduri juridice, cu plata salariilor restante.

În cazul lui Muhammad Muridzoda, rămâne de văzut dacă își va recupera integral banii.

