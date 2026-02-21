Potrivit informațiilor disponibile la ora 10:40, toate persoanele aflate în incintă s-au evacuat la timp. Primul apel la 112 a fost efectuat la ora 10:08, iar prima autospecială de stingere a ajuns la fața locului la 10:24.

Pompierii au intervenit inițial cu trei autospeciale, o a patra fiind trimisă în sprijin. Flăcările sunt puternice, iar echipele de intervenție încearcă să limiteze propagarea incendiului și să protejeze restul complexului monahal.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii incendiului și amploarea pagubelor.

