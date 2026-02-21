Cum pot organizatorii să depună solicitările pentru evenimentele din 2026

Stațiunea Mamaia ar putea deveni, din 2026, scena unor festivaluri, concerte și competiții sportive organizate direct pe nisip. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) a lansat, în premieră, programul pilot „Plajă pentru Evenimente”, destinat organizatorilor care vor să desfășoare manifestări în zona Cazino.

Programul permite utilizarea temporară a unei suprafețe de 103.840 de metri pătrați de plajă liberă. Cei interesați trebuie să transmită până la 15 martie 2026 o solicitare de intenție care să includă denumirea evenimentului, perioada de desfășurare, durata totală de ocupare a domeniului public, suprafața necesară și descrierea logistică.

Tarife stabilite pe oră și pe zi

Prețurile pentru ocuparea temporară a domeniului public sunt stabilite fără TVA și diferă în funcție de suprafața solicitată:

Sub 1.000 mp

– 350,76 lei/oră

– 2.806,10 lei/zi

Între 1.001 și 5.000 mp

– 682,14 lei/oră

– 5.457,05 lei/zi

Între 5.001 mp și 1 hectar

– 1.363,33 lei/oră

– 10.906,60 lei/zi

Între 1 și 5 hectare

– 1.687,79 lei/oră

– 13.502,30 lei/zi

– 1.687,79 lei/oră – 13.502,30 lei/zi Peste 5 hectare

– 2.012,25 lei/oră

– 16.098,00 lei/zi

Perioada maximă de ocupare este de 30 de zile și include amenajarea spațiului, desfășurarea evenimentului și readucerea plajei la starea inițială.

Suprafața utilizată nu face obiectul închirierii prin licitație și nu pot fi amplasate dotări specifice exploatării turistice a plajelor. Evenimentele trebuie organizate cu respectarea OUG 52/2023 și a normelor de protecție a mediului.

În 2026, Mamaia împlinește 120 de ani de la înființare, marcând un secol și două decenii de când a devenit una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din România. De la primele amenajări balneare de la începutul secolului XX și până la transformarea într-o stațiune modernă, Mamaia a rămas, generație după generație, în centrul verii românești.

