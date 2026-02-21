Valoarea totală a sancțiunilor este de 205.000 lei, cele mai multe fiind în Sectorul 6. Toate sectoarele din București au fost însă amendate.

„Amenzile pentru operatorii de salubritate au curs și astăzi (vineri – n.r.)! Au fost date de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București 41, în valoare de 205.000 lei pentru străzi, trotuare, stații STB, treceri de pietoni nedeszăpezite”, a transmis Primăria București pe pagina de Facebook.

Instituția adaugă faptul că și ieri prima bandă de circulație era blocată pe mai multe artere cu „omăt negru”, deși trecuseră două zile de la ninsoare.

Primăria București a detaliat și sancțiunile date:

Sectorul 1 – 8 amenzi (40.000 lei)

Sectorul 2 – 7 amenzi (35.000 lei)

Sectorul 3 – 4 amenzi (20.000 lei)

Sectorul 4 – 4 amenzi (20.000 lei)

Sectorul 5 – 7 amenzi (35.000 lei).

Sectorul 6 – 11 amenzi (55.000 lei).

În total, polițiștii locali au aplicat amenzi de 630.000 lei pentru deficiențe în deszăpezire în ultimele două zile, inclusiv 425.000 lei în ziua precedentă.

Primarul general Ciprian Ciucu a cerut primarilor de sector „să se mobilizeze și să coordoneze acțiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii și șoferii să poată circula în condiții de iarnă, dar civilizate”.

Joi au fost date amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde nu s-a respectat regulamentul privind serviciile de iarnă.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în Sectorul 3 (19 artere – 95.000 lei) și Sectorul 4 (19 artere – 95.000 lei), urmate de Sectorul 5 (13 artere – 65.000 lei), Sectorul 1 (12 artere – 60.000 lei), Sectorul 2 (11 artere – 55.000 lei) și Sectorul 6 (11 artere – 55.000 lei).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare meteo care anunță un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri, dar și temperaturi negative ce vor atinge chiar și -12 grade Celsius.

Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabilă între 20 februarie, ora 10:00 și 22 februarie, ora 10:00. Aceasta vizează precipitații, în general, moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

Miercuri, zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România, astfel că au fost întârzieri de sute de minute și zboruri anulate.

