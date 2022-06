Nu sunt vremuri de concedii, de entertainment, de festivaluri și paranghelii. Uită-te în jur, până nu este prea târziu, câte lucruri importante sunt de rezolvat! Și lucrurile astea se rezolvă numai prin muncă. Munca noastră, nu a altora!

Guvernul muncește dacă te iei după știrile pe care le dau televiziunile, dar în realitate habar n-are ce trebuie să facă. Datul din gură nu-i muncă. Multă vorbărie, puține fapte.

Compensarea benzinei este o „frecție la piciorul… crizei”. Românii n-au fost pregătiți niciodată în crizele prin care au trecut. Și vor fi mereu nepregătiți cu mersul istoriei. Resemnează-te, nu mai bodogăni pe seama poporului nepregătit!

Mediul de afaceri trăiește cu frica în sân, să nu care cumva guvernul să-i impună o taxă, să-i confiște profiturile, sigur vor urma concedieri, falimente, insolvențe, n-o să-ți ajungă toată berea din vacanță ca să stingi focul crizei care ne va cuprinde viețile.

Cei din privat n-or să zbiere, că sunt o masă mută, supusă, domesticită, tot bugetarii or să urle din rărunchi (nu pentru că ar fi curajoși) când le vor intra colții crizei în coaste, ține minte! Nu urmăresc cu vorbele mele să-ți stric vacanța, să-ți stea berea-n gât, nu sunt invidios, cădere liberă!, dar îți repet: ai făcut o mare greșeală.

Uită-te la liderii lumii care și ei sunt depășiți de situație, n-are rost să trec în revistă comportamentele lor, dau din gură la reuniunile internaționale, nu știu ce să facă după ce-au aruncat atâția bani în piețe, după ce ne-au împuiat capul cu energia verde, cu Green Deal-ul ridicat la statut de ideologie, cu încălzirea globală care este generată doar de modelele matematice cu destule erori, iar presa încolonată notează ce clămpănesc, ăsta nu-i leadership, este un teatru jalnic.

Cum să pleci în vacanță tocmai acum, pe inflația asta? Tu ai văzut cât s-a făcut punga de cafea în supermarket? Dar pachetul de unt? Pâinea, ai văzut cât costă pâinea? Dar știi cât costă romanul „Ulise” de James Joyce, recent apărut în librării? Peste suta de lei, prietene! O să mori de foame, de frig, ai să mori prost, pentru că n-ai citit „Ulise”!

Mai bine îți pui banii la saltea, chiar dacă vor fi mâncați de inflație, dar să știi măcar că ai muncit, ia-ți două job-uri, muncește, muncește pe câți bani ți se oferă, muncește și la negru, cât te ține mintea, trupul, pentru că, la iarnă, să nu-mi trimiți pe WhatsApp o poză cu frigiderul tău gol, scos din priză!

Prietene, nu-i vreme de relaxare. Este vremea ca să ne apucăm de muncă. Ai să-mi răspunzi că noi suntem mici, n-avem putere, sunt destui șefi de state, de guverne, de consilii locale care au datoria să rezolve problemele lumii, deci, noi suntem neputincioși, hai la bere!

Greșit! Prin muncă devenim mai puternici, dragă prietene! Ai să-mi spui că-ți vorbesc ca un activist comunist: muncă, muncă și iar muncă! Iarăși greșești, modelele de „fruntași în producție” cu care ne-au intoxicat comuniștii erau nefuncționale într-o societate cu prețuri pe Mercurial și planuri cincinale făcute din pix.

Scuze de această divagație! Dar țin să-ți amintesc că oamenii care au supraviețuit celui de Al Doilea Război Mondial, ăia care au reconstruit Europa în primii ani după prăpăd, nu și-au luat concedii în Grecia sau Turcia, extenuați de atâta muncă, nu, prietene, au muncit de le-au sărit capacele, vezi? Altă generație, altă credință din care noi, cei de azi, nu învățăm nimic, bine că trăim cu mintea la vacanțe!

Ai să-mi spui că organismul și mintea au nevoie de-o pauză, după atâtea traume pandemice, după atâta stres cu războiul din Ucraina care nu se mai termină, trebuie să ne bucurăm de viață, de soare, de bere. Greșit! Mofturi! Sfaturi de la psihoterapeuții rămași fără clienți!

În aceste vremuri confuze și tensionate, nici organismul și nici mintea n-au nevoie de odihnă, crede-mă! Superficialitatea în care trăim, generată de confortul primit de-a gata, o să ne ducă la pierzanie.

Tu nu vezi că organizarea asta a statului a început să dea rateuri? Doamne ferește, nu sunt adeptul unui regim autoritar (în care partidul unic să te trimită cu forța la muncă!), dar statul ăsta trebuie reformat, prietene! Și nimeni din clasa politică, cu o minte vizionară, nu schițează vreun gest pentru a-l reforma.

Politicieni dau bani la popor. Atât? „Atât de ieftin” – vorba sloganului. Iarăși ai să-mi răspunzi că ești prea mic, că nu te interesează chestiunea, tu îți bei berea, cădere liberă!, și-ți odihnești ciolanele!

Eu vreau doar atât să-ți spun: la muncă, prietene! Noi am uitat să muncim, am uitat bucuria muncii! Pentru că munca asta cu care ne-am obișnuit până acum este o pospăială, o fușăreală generalizată, un chin. Îți amintești finalul piesei „Unchiul Vanea”? (Cehov cade greu în vacanță.) Hai să-ți amintesc:

„Vom trăi, unchiule Vanea. (…) Vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta; ne vom trudi pentru alții, și-acum, și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși, și-acolo, dincolo de mormânt, vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți și Dumnezeu o să se îndure de noi, unchiule drag, vom vedea o viață luminoasă, frumoasă, minunată! (…) Ne vom odihni! Vom auzi îngerii, vom vedea cerul semănat cu diamante…” *

Prietene drag, bea o vodcă pentru Cehov, lasă, dracului, berea! Asta-i vreme de trudit. Oamenii s-au obișnuit să fugă de responsabilităţile muncii și evadează aiurea în vacanțe, prea multe vacanțe!

După concediu, când ai să te întorci fresh, ai să mă suni ca să-mi povestești cum a fost, cum te-ai bălăcit în piscină, ce-ai mâncat… Să nu mă suni! Auzi? Sună-mă când o să te apuci de muncă, prietene!

P.S. Prietene, dacă nu-ți cer prea mult, adu-mi și mie, te rog, două doze de bere din aia, pe care ai pozat-o!

* „Unchiul Vanea”, de A.P. Cehov, Editura Polirom, 2016, traducere de Moni Ghelerter și R. Teculescu.

Foto ilustrativ: Shutterstock

