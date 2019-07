Opinie de

Oana Dușmănescu

I se spune Diva și zilele astea e mai HOT ca niciodată. Pentru că la Campionatele Mondiale de la Budapesta, Diva a obținut singura medalie a delegației tricolore, desi nu se afla printre cei pe care specialiștii ar fi pus banii. Pentru că e dovada vie că succesul poate veni și mai târziu în viață, și atunci va fi primit cu brațele deschise și că merită așteptat, pentru că senzația este oricum minunată. Uneori perseverența și evoluția treptată sunt armele potrivite. Nu la fel de ascuțite ca o sabie, dar atât de potrivite pentru a da aripi celei mai înșelătoare și mai strălucitoare stele a omului pe pământ: speranța. ”Azi-noapte nu am dormit că mi-a fost și frică. Să nu adorm și să visez că am luat vreo medalie la Mondiale”, scria Pascu pe Facebook. E OK, noi am văzut. E pe bune.

NOT: Boris Johnson, premier britanic

Omenirea și istoria urcă și coboară, iar Marea Britanie și o parte covârșitoare a oamenilor săi, inclusiv Johnson, nu fac decât să confirme acest lucru. Orice lucru care scânteiază și domină la un moment dat ajunge să se stingă și să leșine.

Boris Johnson este imaginea evidentă a gândirii antimigrație și anti-Europa a unei Mari Britanii, păpușarul suprem al Brexitului. În noua funcție de prim-ministru, el pare acum și mai real, și mai oficial. Un om de care se râde enorm – gafeur, lipsit de stil, deplasat. Acum e rândul lui să râdă. A ajuns în locul potrivit pentru a-și vedea liniștit și controlat visul cu ochii. Era distrugerii a venit rapid într-un dintre cele mai echilibrate țări ale lumii, iar mesagerul acesteia are părul blond și răvășit în toate direcțiile. Însă deja nu mai e comic deloc.

Joker. Și Pennywise. Și Bojo. Clovnii celebri care au planuri mari de a provoca haos. Primii doi sunt imaginary însă. Al treilea e cât se poate de adevărat.

