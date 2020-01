Rumänien / Rumänische Revolution 1989 / 16. – 25. Dezember 1989. Panzer geparkt vor dem Königspalast von Bukarest. Der Palast befand sich an vorderster Front zwischen Aufständischen und Anhängern von Nicolae Ceausescu und war im Zentrum der Kämpfe. Er beherbergt heute das Nationale Kunstmuseum Rumäniens am Platz der Revolution. Rechts die zentrale Universitätsbibliothek von Bukarest, die während der Zusammenstöße zerstört wurde. 500.000 Bücher und 3.700 Manuskripte verbrannten dabei. Foto, Dezember 1989., Image: 459145306, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Marc Simon / akg-images / AKG / Profimedia