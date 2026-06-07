Susținerea acestor probe reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de maturitate, iar primele rezultate nu vor veni sub formă de note, ci de niveluri de competență.

Calendarul probelor de competențe (8 – 17 iunie)

Probele de evaluare se vor desfășura succesiv, pe parcursul a zece zile, după următorul program:

8 – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]

10 – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]

11 – 12 iunie: Evaluarea competențelor digitale [ proba D]

proba D] 15 – 17 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C]

Probele scrise ale acestei sesiuni vor începe ulterior, mai exact luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română.

Cum se face evaluarea: fără note și fără „admis/respins”

Fiecare candidat va fi evaluat în sala de examen de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate din școală.

În caz de incompatibilitate sau dacă această condiție nu poate fi îndeplinită, examinatorii vor fi selectați din alte unități de învățământ.

Un aspect esențial pentru candidați este că la aceste probe nu se acordă note și nu se folosesc calificative de tipul admis/respins.

Rezultatele se exprimă prin stabilirea unui nivel de competență (experimentat, avansat, mediu etc.), în conformitate cu grilele naționale și europene recunoscute în domeniu.

În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la oricare dintre probele de competențe (lingvistice sau digitale), se va considera că acesta nu a susținut proba respectivă.

Ce este interzis în săli

Ministerul Educației a reafirmat setul de reguli de siguranță pentru desfășurarea examenului. Toate sălile de examen sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Fără bagaje personale: Este strict interzis accesul în săli cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Candidații au obligația de a le lăsa în sala de depozitare stabilită de comisia de examen.

Fără tehnologie: Elevii nu pot avea asupra lor (în haine, încălțăminte, penare sau bănci) telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT sau orice alte mijloace electronice de calcul sau comunicare conectate la internet ori la rețelele de socializare.

Toleranță zero la comunicare și copiat: Sunt interzise copiatul, schimbul de ciorne, notițe sau lucrări, precum și comunicarea între candidați sau cu exteriorul.

Sancțiunile sunt drastice și nu lasă loc de interpretări:

„Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă aceștia au primit sau au transmis respectivele materiale”.

Reprezentanții presei vor avea acces în incinta liceelor sau a centrelor de examen exclusiv cu avizul președintelui comisiei și însoțiți de un membru al acesteia. Intrarea jurnaliștilor este permisă doar înainte de începerea probelor sau după încheierea acestora.

De asemenea, realizarea de fotografii sau înregistrări video este condiționată de acordul expres al persoanelor care apar în imagini.

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