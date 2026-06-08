Mai mulți oameni și-au pierdut viața

Autoritățile filipineze au confirmat că situația rămâne în dinamică, în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea dezastrului.

Un responsabil filipinez pentru gestionarea dezastrelor a declarat că autoritățile verifică informațiile privind victimele din orașul General Santos, unde ar fi cel puțin cinci decese.

Agripino Dacera, şeful serviciului de gestionare a dezastrelor din General Santos, a declarat că numărul victimelor este încă în curs de verificare, în timp ce autorităţile evaluează amploarea pagubelor la faţa locului.

„Rapoartele privind victimele sunt monitorizate”, au transmis oficialii locali, în timp ce bilanțul rămâne incert.

Un oficial al poliției a precizat că: „o serie de clădiri s-au prăbușit”, iar salvatorii continuă intervențiile.

O clădire distrusă de cutremur
Mai multe clădiri au fost distruse de cutremurul din Filipine Foto: X

Poliția a confirmat că în urma cutremurului au murit cel puțin trei persoane și au fost rănite alte cinci. Aceștia estimează că cutremurul a avariat și 37 de clădiri, majoritatea comerciale.

Numărul victimelor este încă în curs de verificare.

Epicentrul cutremurului

Cutremurul s-a produs în largul coastei sudice a Filipinelor, în apropierea insulei Mindanao, la ora locală 07:37 (23:37 GMT).

Potrivit Institutului Geologic American (USGS), evenimentul a avut o magnitudine de 7,8, la o adâncime de aproximativ 55 km (date revizuite), în timp ce alte instituții au raportat valori ușor diferite.

O replică semnificativă a urmat imediat cu magnitudinea de 6,1, la adâncime de 67 km, la aproximativ 8 km de provincia Sarangani.

Aeroportul General Santos și-a suspendat operațiunile pentru evaluări de siguranță după cutremur, potrivit Autorității Aviației Civile din Filipine.

Harta Pacific - Filipine
Cutremurul a avut loc în largul coastei orașului General Santos, situat pe Mindanao, principala insulă din sudul Filipinelor. Foto: Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie

138 de replici înregistrate după cutremur

Autoritățile filipineze au confirmat o activitate seismică intensă după evenimentul principal.

„De la cutremurul inițial cu magnitudinea de 7,8 care a lovit coasta de sud a Filipinelor, până la ora locală 11:00 (03:00 GMT) au fost înregistrate 138 de replici”, potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.

Replicile au variat între magnitudini de 1,3 și 6,7.

Alertă de tsunami emisă în mai multe țări

Centrul de Avertizare asupra Tsunamiurilor din Pacific (PTWC) a emis avertizări privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din:

  • Filipine
  • Indonezia
  • Taiwan
  • Japonia

Autoritățile americane au avertizat că: „sunt posibile valuri de tsunami periculoase pe scară largă în următoarele trei ore”.

Ulterior, unele state au început să ridice avertizările, însă în Filipine alertele au rămas active în mai multe zone.

Valuri de tsunami au fost detectate în mai multe zone, inclusiv: Palau, Davao (Filipine) și Sulawesi de Nord (Indonezia). În unele regiuni, valurile au variat între câțiva centimetri și aproximativ 0,8 metri.

Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii din Mindanao au fost întrerupte curentul și comunicațiile.

Avertismentul autorităților filipineze: „Mută-te acum pe un teren mai înalt”

Președintele Filipinelor a transmis un mesaj de urgență către populație, imediat după cutremur, în contextul riscului de tsunami: „Mută-te acum pe un teren mai înalt. Nu aștepta. Viața ta este mai importantă decât orice ai lăsat în urmă.”

El a adăugat că guvernul este în contact permanent cu autoritățile locale și că „Guvernul național se mișcă și nu vom lăsa Mindanao în urmă”.

În orașul General Santos au fost raportate distrugeri semnificative, mai multe clădiri s-au prăbușit și s-au înregistrat avarii la infrastructură.

Un oficial al poliției a declarat: „Mai multe clădiri s-au prăbușit. De asemenea, unele case s-au dărâmat”.

Autoritățile continuă operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor, în timp ce replicile seismice persistă.

„Nu vom ridica încă avertizarea de tsunami, deoarece instrumentele noastre încă înregistrează undele de tsunami. De asemenea, au fost înregistrate modificări ale nivelului mării”, a declarat Winchelle Ian Sevilla, specialist în cercetare științifică la agenția vulcanologică de stat, pentru publicația locală ONE News.

Bilanțul final al victimelor și pagubelor urmează să fie confirmat.

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