În cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, costurile minime la benzină și motorină nu s-au schimbat în ultimele 24 de ore, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Se poate observa că la Cluj, benzina se vinde la același preț cu motorina, respectiv 9,49 de lei/l.

Cât costă benzina în București, luni, 8 iunie 2026

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește luni de la 9,53 lei/l, același preț menținut de sâmbătă, și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom menține costul benzinei la fel ca ieri și vinde carburantul cu 9,62 lei/l.

Socar menține costurile de joia trecută, astfel că benzina se găsește la aceste stații cu 9,64 lei/l.

Și OMV stagnează și vinde benzina luni, 8 iunie 2026, cu 9,68, preț rămas constant de joia trecută.

Același preț este și la Mol, de 9,68 de lei/l, atât cât era și vinerea trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil nu au schimbat prețurile și vând carburantul tot cu 9,68 de lei/l, același cost de miercuri.

Raportat pe orașe, benzina se vinde luni, 8 iunie 2026, cu minimul din București, de 9,53 de lei/l, și în Timișoara, Iași și Constanța, la fel ca în ziua precedentă. Mai ieftin este carburantul în Cluj-Napoca, la prețul de 9,49 de lei/l, cost rămas neschimbat de vineri.

Cât costă motorina în București luni, 8 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, luni, 8 iunie 2026, la prețul de 9,49 lei/l, cost menținut de sâmbătă, și este la stațiile Rompetrol.

Petrom menține prețul motorinei standard la 9,53 de lei/l, preț neschimbat de lunea trecută, 1 iunie.

Socar, de asemenea, menține prețul motorinei standard, astfel că o vinde cu 9,54 de lei/l, preț rămas constant de sâmbăta trecută, 30 mai.

La OMV, costul motorinei este neschimbat de vineri, iar carburantul se vinde azi tot cu 9,59 de lei/l.

Stațiile Mol mențin și ele prețul combustibilului tot de marți, astfel că îl vând luni, 8 iunie, cu 9,59 de lei/l.

Tendința se menține și la Lukoil, care vinde motorina la același cost, de 9,59 de lei, preț neschimbat de marți.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește luni, 8 iunie 2026, la prețul de 9,49 lei/l, preț neschimbat față de sâmbătă, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți luni, 8 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este luni, 8 iunie 2026, la prețul de 9,05 lei, același cost din ziua precedentă, și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,45 lei/l, la fel ca ieri, și poate fi cumpărată de la stația VhExraOil din Eforine Nord, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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