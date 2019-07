Opinie de

Cătălin Tolontan

Miercuri, 17 iulie 2019, 06:55

”Dacă e nevoie de un sat ca să educi un copil, e nevoie de un sat și ca să-l abuzezi”, îi spune jurnalistului, la un prânz pe fugă, avocatul armean din ”Spotlight”.

Și e nevoie de o televiziune, de TVR în cazul României, ca să abuzezi femeile.

Începând de duminică, 14 iulie 2019, televiziunea publică a ieșit din epoca decăderii și a intrat într-o fază agresivă, de stigmatizare a cetățenilor. De acum, ne privește pe toți. Dacă vom întoarce capul, suntem complici la abuz.

În emisiunea ”Viața Satului”, un patron de vinuri a spus, sub privirile înțelegătoare ale realizatorului TV Viorel Popescu, că la el la podgorie doar fetele virgine pot să zdrobească strugurii. Altfel, vinul iese amar. Patronul a arătat certificatele de virginitate spre cameră, iar ziaristul Viorel Popescu a aprobat din cap.

Viorel Popescu este cel care l-a invitat de două ori pe Liviu Dragnea la ”Viața Satului”.

Am văzut și revăzut secvența cu ”fetele virgine”, un moment remarcat de jurnalista Dora Constantinovici. Nu voi dezvălui nici un secret, căci o să evit detaliile de timp, spațiu și personaje, dar e prima oară când regret că nu am acceptat propunerea de a merge, nu singur, ci alături de o echipă, în fața Parlamentului pentru a-i convinge pe aleși că TVR merită o soartă mai bună.

Am refuzat din mai multe motive. M-am gândit că mandatul s-ar fi terminat, probabil, după nici un an. Ce regim politic ar rezista dacă ai deplasa o cameră și un reporter în fața sediului SRI, ca să-l convingi pe director să dea un interviu publicului care îl plătește și căruia nu i-a declarat nimic de ani buni?

Dacă faci asta zi de zi, cum vor reacționa Florian Coldea sau Eduard Hellvig, că doar n-or să tragă în tine cu lunetiștii! Și cum ar fi dacă nu trei, nu 10, ci 100 de reporteri ar munci la investigații jurnalistice sub sigla TVR, în toată țara? În fiecare zi ai putea arăta oamenilor banii risipiți, cazuri de corupție, dar și tendințele societății, iar publicul ar ieși întărit prin cunoașterea faptelor. Probabil însă că nimeni, fie de la Putere, fie din Opoziție, n-ar suporta acest lucru.

În ultimul număr din ”Dilema Veche”, Cristian Delcea, jurnalist la Recorder, povestește cum s-au gândit să facă în viitor un soi de caravană a subiectelor, stabilindu-se dintr-un județ în altul.

Păi o avem! Și nu e un bivuac de vreme de iarnă, ea are sedii, terenuri și clădiri pretutindeni. O plătim cu mai mult de 100 de milioane de euro pe an, are 2.000 de angajați și se regăsește în fiecare județ al României. Doar că nu e incomodă pentru autoritățile locale și centrale, nu pune întrebări politicienilor, ci abuzează femeile, declasându-le pe toate dacă nu sunt virgine. Se numește TVR.

Te uiți la momentul de Ev Mediu de la ”Viața Satului” și te gândești dacă nu cumva greșim. Câteva luni dacă am fi rezistat înainte să ne zboare, tot am fi adus și lăsat la TVR niște oameni care iubesc meseria asta, în loc de propagandiștii care ne calcă în picioare de zeci de ani, dansând pe noi ca pe boabele coapte de struguri.

