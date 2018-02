VIDEO / Corina, drumul de la angajată la femeie de afaceri. A început cu lacrimi, bani împrumutați și multă ambiție

Corina Munteanu este o bucureșteancă ambițioasă, care merge pe principiul că femeile se descurcă mai bine în afaceri decât bărbații. Ca atare, ea face parte din mai multe organizații care susțin femeile în viața socio-culturală și politică a țării.

După ce a lucrat o perioadă la o revistă, ca agent de vânzări, a decis să-și facă revista ei. Se întâmpla când avea doar 21 de ani, în 2002, mai exact. Cum nu avea banii necesari s-a împrumutat de 3.000 de euro și a reușit să-și creeze propria afacere. Revista era în limba engleză, conținea articole cu propuneri de vizitare a Bucureștiului și de petrecere a timpului liber și era distribuită gratuit în hoteluri.

De la cel de-al doilea număr al revistei, Corina a rămas fără paginator. “Pe vremea aceea găseai mai greu persoane care să se ocupe de paginarea unei reviste. Domnul cu care lucram m-a anunțat că pleacă din țară și m-am trezit că nu are cine să pagineze revista. După o repriză bună de plâns, am decis că e timpul să învăț singură să paginez și a și început să-mi placă. În următorii doi sau trei ani am paginat singură revista”, povestește Corina. Revista a ieșit de pe piață la începutul anului 2013. Dar Corina nu câștiga numai din asta. Avea atunci mai multe afaceri. “La un moment dat aveam 9 afaceri în derulare în același timp: un restautant cu 300 de locuri, un magazin cu haine, saloanele de înfrumusețare. Erau în diverse domenii”, mai spune Corina.

La început de primăvară saloanele sunt pline

Acum ea manageriază 4 saloane de înfrumusețare. A intrat în acest business în anul 2009, fără să aibă idee ”cu ce se mănâncă”. O bună prietenă i-a spus că nu mai are timp să se ocupe de afacere, Corina nu a lăsat-o să renunțe și a ajutat-o. Acum, saloanele îi ocupă tot timpul. A avut 7 saloane la un moment dat, dar unele nu au mers așa bine cum spera și le-a închis. Despre profitul afacerii sale, Corina spune că îi aduce bani cât să aibă un trai decent. La început de primăvară, mai ales perioada 1-8 martie în saloanele de înfrumusețare se lucrează la foc continuu. Este una din perioadele din an când business-ul Corinei merge bine.

De ce a ales Corina să fie anteprenor și nu angajat? I-a plăcut întotdeauna să aibă libertate și să-și poată pune ideile în pratică fără opreliști. “Anteprenoriatul îți oferă o călătorie foarte frumoasă, ai oportunități pe care ca angajat nu le-ai, nu mai depinzi de aprobarea nimănui ca sa faciu ceea ce îți dorești”, spune Corina. Recunoaște că anteprenoriatul presupune și multă muncă, câteodată chiar din zori până-n noapte, dar spune că merită . Dacă soțul o înțelege, cel mai greu îi este când vine vorba de copil. Cu greu, dar reușește totuși, să-și împartă timpul între familie și afacere.

Coordonează programul “Strategii de înfrumusețare”

Corina este înscrisă în Asociația Națională a Antreprenorilor și coordonează programul “Strategii de înfrumusețare”. Rolul acestui program este să aducă laolaltă antreprenorii, profesioniștii, distribuitorii și furnizorii de formare profesională. Împreună, ei vor încerca să rezolve problemele grave de genul: lipsa unui personal calificat și anihilarea concurenței neloiale din domeniu. Corina face parte și din Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA), a cărei lansare oficială va avea loc pe 8 martie. (FPFA) este creată pentru a susține implicarea femeilor în viața economică și socială din România. “Este singura organizație asociativă feminină care își propune reprezentativitatea în dialogul social și crearea unui sistem de suport instituționalizat pentru antreprenoarele din România”, spune Cristina Chiriac, ambasadoarea Antreprenoriatului Feminin în România și președinte al FPFA.

