Cheia este una dintre stațiunile montane din Prahova unde vara se simte mai liniștită, mai răcoroasă și mai ușor de organizat decât în zonele foarte aglomerate de pe Valea Prahovei. Se află pe DN1A, între Ploiești și Brașov, la poalele Munților Ciucaș, într-o zonă bună pentru plimbări, trasee și aer curat.

Pentru o vacanță scurtă sau câteva zile de relaxare, obiectivele turistice de lângă Cheia îți oferă suficientă varietate: mănăstiri, muzee, trasee montane, puncte de belvedere, lacuri, păduri și drumuri bune pentru excursii de o zi.

Dacă încă nu știi ce să faci vara asta, iată câteva motive pentru care merită să alegi Cheia:

1. Ajungi ușor din București, Ploiești sau Brașov

Cheia are un avantaj practic important: accesul se face pe DN1A, un drum folosit des ca alternativă la Valea Prahovei. Din București ajungi, în mod obișnuit, în aproximativ două ore și jumătate, în funcție de trafic. Din Ploiești, drumul este mult mai scurt, iar din Brașov poți ajunge prin Săcele și Pasul Bratocea.

Dacă vrei o ieșire de weekend, poți pleca sâmbătă dimineața, poți ajunge la prânz și mai ai timp pentru o plimbare, o masă și puțină odihnă.

2. Vara este mai răcoare decât în oraș

Cheia se află la o altitudine de aproximativ 870 de metri, iar acest lucru se simte imediat în lunile calde. Aerul este mai plăcut, nopțile sunt mai răcoroase, iar pădurile din jur oferă un cadru bun pentru mers pe jos.

În zilele toride de vară, stațiunea poate fi o alegere inspirată pentru cei care vor să scape de căldura din oraș. Dimineața și seara sunt momentele cele mai bune pentru plimbări, iar la prânz poți alege o pauză la terasă sau la pensiune.

Pentru o ședere comodă, poți verifica din timp variantele de cazare Cheia, mai ales în weekendurile de vară, când zona devine mai căutată. Pensiunea Ideal este o opțiune foarte bună, în orice perioadă.

3. Munții Ciucaș sunt foarte aproape

Cheia este una dintre porțile de intrare spre Munții Ciucaș. Zona atrage turiști care vor trasee de o zi, peisaje montane și drumeții cu dificultate moderată.

Muntele Roșu este un punct de plecare cunoscut pentru trasee spre Cabana Ciucaș și spre zonele înalte ale masivului. Pe traseu apar păduri, poieni, stânci cu forme interesante și priveliști largi în zilele senine.

Pentru începători, traseele trebuie alese cu atenție. Ai nevoie de încălțăminte de munte, apă, haine potrivite și verificarea vremii înainte de plecare.

4. Poți vizita Mănăstirea Cheia

Mănăstirea Cheia este unul dintre locurile importante din stațiune. Așezată într-un cadru liniștit, mănăstirea atrage turiști prin arhitectură, pictură, curte îngrijită și atmosfera potrivită pentru o oprire de câteva zeci de minute.

Vizita poate fi inclusă ușor într-o plimbare prin stațiune. Pentru mulți turiști, este primul obiectiv văzut după sosire, deoarece se află aproape de zona centrală.

5. Muzeul de Flori de Mină merită o oprire

În Cheia se află și Muzeul de Flori de Mină, un loc interesant mai ales pentru copii și pentru turiști curioși. Aici poți vedea minerale, cristale și piese cu forme și culori diferite, adunate din mai multe zone.

Vizita este scurtă, dar utilă într-o zi cu vreme instabilă sau într-un program mai relaxat. Copiii pot înțelege mai ușor cum arată mineralele și de ce unele formațiuni sunt valoroase prin structură, culoare sau raritate.

Dacă ajungi la acest muzeu, poți opri și la muzeul de Antropologie Francisc Reiner, un muzeu foarte interactiv, despre activitatea cercetătorului care a instituționalizat antropologia din România.

6. Pasul Bratocea oferă priveliști frumoase

Pasul Bratocea leagă Prahova de Brașov și se află la mică distanță de Cheia. Drumul urcă prin pădure și oferă zone bune pentru opriri scurte, fotografii și priveliști spre munți.

Dacă îți plac drumurile de munte, poți include Pasul Bratocea într-o excursie de câteva ore. Vara, zona este plăcută pentru aer curat și peisaje, iar dimineața lumina este mai bună pentru fotografii.

7. Lacul Măneciu este aproape

Lacul Măneciu se află la distanță relativ mică de Cheia și poate fi inclus într-o ieșire scurtă. Este un lac de acumulare înconjurat de dealuri și păduri, potrivit pentru o oprire pe traseu, fotografii și plimbări în zonă.

Drumul spre lac poate fi legat de vizita în Cheia, mai ales dacă vii dinspre Ploiești. Pentru turiștii care vor o zi mai lejeră, lacul adaugă o schimbare de peisaj față de zona montană a stațiunii.

O surpriză foarte plăcută lângă lac este „Pădurea de Argint”, o pădure de mesteceni care te aduce mai aproape de natură, oferindu-ți o doză bogată de aer curat.

8. Ai trasee și plimbări pentru ritmuri diferite

Cheia nu este doar pentru drumeți experimentați. Stațiunea are și plimbări simple, potrivite pentru familii sau pentru turiști care vor doar aer curat și mișcare ușoară.

Poți merge pe străzile liniștite ale stațiunii, poți urca spre zone împădurite din apropiere sau poți alege trasee mai lungi spre Ciucaș. Alegerea depinde de condiția fizică, vreme și timpul disponibil.

La mijlocul verii, plecările dimineața sunt cele mai comode. După-amiaza pot apărea ploi scurte de munte, așa că prognoza trebuie verificată.

9. Este o destinație bună pentru copii

Cheia poate fi potrivită pentru familii deoarece are aer curat, spațiu de plimbare, obiective ușor de vizitat și trasee care pot fi adaptate după vârsta copiilor. Mănăstirea, muzeul, pădurile din jur și excursiile scurte spre lac sau pasul montan pot umple lejer câteva zile.

Pentru copiii mai mari, o drumeție ușoară în zona Muntele Roșu poate fi o experiență bună, cu pauze dese și echipament potrivit.

10. Poți combina Cheia cu alte locuri din Prahova

Un sejur în Cheia poate include și opriri în împrejurimi. Vălenii de Munte, Slănic Prahova, Lacul Măneciu sau zonele de pe traseul spre Brașov pot completa programul. Ai libertatea să alegi în fiecare zi între munte, lac, orașe mici, mănăstiri sau drumuri panoramice.

Cu o cazare bună aleasă din timp (Îți recomandăm Pensiunea Ideal, pentru că este în centrul acțiunii și oferă o mulțime de servicii excelente) și un program flexibil, zona poate deveni una dintre cele mai plăcute opțiuni pentru câteva zile la munte în Prahova.

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