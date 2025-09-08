10 superstiții și mituri românești legate de noroc

Toată lumea își dorește să aibă noroc, de la cei care joacă un joc păcănele până la studentul care nu a învățat toată materia pentru examen și speră „să pice pe subiect”. Printre cele mai cunoscute credințe referitoare la buna șansă se numără următoarele 10:

1. Găsirea unui trifoi cu patru foi

Trifoiul cu patru foi este un simbol al norocului în cultura populară românească și nu numai. Se crede ca această plantă aduce noroc și bunăstare în viața celui care îl găsește, întrucât reprezintă o raritate. Cel comun are doar trei frunzulițe. Trifoiul cu patru foi simbolizează speranța și optimismul.

2. Potcoava

Legenda spune că potcoava este aducătoare de noroc pentru că vrăjitoarele se tem de cai. Atenție: se crede că potcoava este aducătoare de noroc doar dacă este purtată sau atârnată orientată în sus. „În caz contrar, norocul nu se apropie de locul sau persoana respectivă”, a precizat Anamaria Răchişan, profesoară de etnografie.

3. Buburuza

Românii cred că, atunci când o buburuză se așază pe cineva, acea persoană va avea parte de noroc, de sănătate și de bunăstare. Aceste insecte sunt benefice în special pentru agricultori, întrucât au obiceiul de a mânca diverși dăunători. În unele culturi există chiar cântece care ar „convinge” buburuzele să se așeze pe oameni pentru a le aduce noroc.

4. Pășitul cu dreptul

Atunci când cineva începe bine o activitate, se spune că „a pășit cu dreptul”. Foarte mulți oameni au grijă să pășească cu dreptul atunci când ies din casă dimineață, ca să le meargă bine toată ziua. De asemenea, unii fotbaliști pășesc cu dreptul pe gazon, fiind convinși că astfel vor avea noroc în meci.

5. Ploaia la nuntă

Se crede că ploaia la nuntă poartă noroc, deoarece simbolizează purificarea de momentele dificile sau de tristețea din trecut. Ploaia este cea care elimină poluarea din atmosferă și spală murdăria. De asemenea, dacă plouă la nuntă înseamnă că acea căsnicie va fi una durabilă.

6. Găinațul de pasăre

Românii găsesc motive de optimism și atunci când li se întâmplă lucruri mai puțin plăcute. De pildă, mulți dintre ei cred că vor avea noroc dacă sunt nimeriți de un găinaț de pasăre, căzut de undeva de sus. Nu se știe exact de ce. Originea superstiției se pierde în negura timpului. Probabil că ați auzit ca despre cineva care a avut noroc să se spună că a călcat în … rahat. 

7. Cifra 7

În credința creștină cifra șapte simbolizează liniștea, milostivirea și pacea, deoarece șapte este suma dintre numerele trei (care îl reprezintă pe Dumnezeu) și patru (simbolul celor patru elemente, patru vânturi, sau cele patru puncte cardinale). Totodată, 7 este un simbol al norocului, fiind regăsit în multe jocuri de casino.

8. Sticla spartă

Există și superstiția conform căreia cioburile aduc noroc. Explicația: zgomotul produs de spargerea sticlei, a paharului, a farfuriei sau a oricărui alt recipient din sticlă îi sperie pe draci. În Italia, credința este pe dos. Italienii cred că o sticlă spartă aduce 7 ani de ghinion. Parcă este mai ok superstiția noastră…

9. Mâncărime în palmă dreaptă

Credința generală este că, dacă te mănâncă palma dreaptă, vei avea noroc de bani. Pe de altă parte, dacă te mănâncă în palma stângă, înseamnă că vei avea nevoie de un serviciu care costă bani. Se crede așa pentru că mâna dreaptă reprezintă partea activă a corpului, iar mâna stângă este cea pasivă. Nu se face deosebirea între dreptaci și stângaci, deși poate ar trebui.

10. Bani în buzunar de Anul Nou

O altă superstiție despre noroc la bani este cea legată de Anul Nou. Se spune că, pentru a avea noroc tot anul următor, este musai ca de Revelion să ai cât mai mulți bani în buzunar. Este atras, astfel, belșugul. De asemenea, trebuie să ai asupra ta un obiect cu semnificație personală și trebuie să porți un articol vestimentar de culoare roșie. Fie că crezi, fie că nu crezi în aceste superstiții, nu te costă nimic să ții câteva bancnote în buzunar. Poate chiar funcționează!

