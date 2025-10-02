iPhone 16 Pro Max: 3 greșeli pe care le faci și dăunează telefonului tău

Ca utilizator de telefon iOS, fie că ai un iphone 16 pro max sau un alt model de iPhone, este foarte ușor să faci greșeli care să afecteze buna funcționare a telefonului tău, încă din prima zi. Fie că nu-ți protejezi telefonul corespunzător, fie că nu ai grijă cu bateria iPhone-ului, și așa sensibilă, sau greșești în alt fel, toate greșelile pot reduce durata de viață a telefonului tău.

Vorbim despre trei dintre greșelile care pot afecta iPhone 16 Pro Max încă din prima zi de utilizare în rândurile de mai jos.

Nu ai grijă de bateria iPhone-ului tău

Bateriile iPhone-urile au trecut prin multe schimbări până să ajungă la autonomiile pe care le pot oferi astăzi. Chiar dacă iPhone 16 Pro Max are o autonomie baterie surprinzătoare, asta nu înseamnă că poți neglija sănătatea bateriei.

iPhone 16 Pro Max are o baterie de 4.685 mAh și, potrivit Apple, oferă 33 de ore de redare video. Este iPhone-ul cu cea mai lungă durată de viață a bateriei, dar chiar și așa, are nevoie de atenție din partea utilizatorului.

Cum ai putea-o proteja, pentru a te bucura mai mult de iPhone-ul tău? În primul rând, evită supraîncălzirea iPhone-ului. Supraîncălzirea este unul dintre principalii dușmani ai bateriilor litiu-ion. Evită expunerea iPhone-ului la temperaturi ridicate și nu-l lăsa în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Mai apoi, nu supraîncărca bateria. Evită să lași iPhone-ul la încărcat prea mult timp după ce atinge 100%. Folosește încărcătoare originale sau certificate, întrucât utilizarea accesoriilor de încărcare necertificate poate deteriora bateria.

Activează Modul de economisire a energiei în Setări pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Nu-ți protejezi telefonul cu o husă

Pentru a proteja iPhone 16 Pro Max încă din prima zi, achiziționează o husă de protecție pentru telefonul tău. Utilizarea unei huse de protecție este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a preveni deteriorarea fizică a iPhone-ului. Există mai multe tipuri de huse:

huse din silicon – oferă o bună protecție împotriva loviturilor și zgârieturilor, sunt moi și plăcute la atingere

huse rigide – fabricate din plastic dur sau policarbonat, acestea oferă o protecție mai robust

De asemenea, dacă vei aplica sticlă securizată pe ecranul iPhone-ului, aceasta va putea preveni deteriorarea în caz de cădere sau impact. Sticla securizată este rezistentă la zgârieturi, poate absorbi impacturile și menține ecranul intact.

Lași telefonul în mașină și afară este foarte cald

Nu-ți lăsa telefonul în mașină dacă afară este foarte cald și evită pe cât poți expunerea telefonului la temperaturi extreme.

Temperaturile ambientale ridicate pot contribui la supraîncălzirea iPhone 16 Pro Max. Utilizarea iPhone-ului în lumina directă a soarelui sau în medii foarte calde poate face ca dispozitivul să depășească temperatura ideală de funcționare.

Nu expune iPhone-ul la lumina directă a soarelui și la medii foarte calde. Dacă trebuie să utilizezi dispozitivul în aer liber, încearcă să o faci la umbră.

Pentru a preveni supraîncălzirea iPhone-ului:

nu-ți uita telefonul în mașină sau într-un loc în care ajunge soarele

monitorizează aplicațiile în fundal

verifică ce aplicații consumă cea mai multă baterie și resurse în fundal. Accesează Setări > Baterie pentru a vedea o listă detaliată și a închide aplicațiile inutile

cumpăra o husă originală, deoarece unele huse pot împiedica disiparea căldurii. Evită husele prea groase sau fabricate din materiale care nu permit ventilarea corespunzătoare

folosește accesorii originale

folosește doar încărcătoare și cabluri originale Apple sau certificate. Accesoriile de calitate inferioară pot cauza supraîncălzirea și deteriorarea bateriei

efectuează întreținere regulată

du-ți iPhone-ul la service periodic. Verificarea periodică a bateriei și a componentelor interne poate preveni problemele viitoare

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Trucuri utile în prelungirea duratei de viață a bateriei iPhone 16 Pro Max

Ce funcții poți dezactiva? Cum se încarcă iPhone 16 Pro Max corect? Ce pași ar trebui să urmezi pentru a maximiza durata de viață a bateriei iPhone-ului tău? Hai să vezi la ce trucuri poți apela, încă de la început, dacă vrei să prelungești durata de viață a bateriei telefonului.

Optează pentru cicluri de încărcare de aproximativ 15% la 85%. Încarcă bateria iPhone 16 Pro Max când aceasta este la 15-20% și oprește încărcarea când bateria ajunge la 85%. Acest lucru se face pentru a-i prelungi durata de viață. Dacă alegi să procedezi astfel mereu, să nu fi surprins că nu vei mai avea probleme cu autonomia.

Evită încărcarea wireless. Dacă este posibil, evită încărcarea wireless. Apelează la ea doar în cazurile absolut necesare, în cazuri de urgență.

Încarcă bateria iPhone 16 Pro Max 100% cel puțin o dată pe lună și las-o să se descarce complet măcar o dată. Procedând astfel te asiguri că procentul bateriei nu se modifică în timp. Adică, procentul afișat reflectă capacitatea reală a bateriei.

Folosește telefonul doar când ai nevoie de el. Evită să folosești telefonul mai mult decât ar trebui. Folosește-l corect. Nu-ți folosi iPhone-ul în timpul serviciului, în timpul meselor sau în timpul întâlnirilor cu prietenii. Diferența pe care o vei observa te va surprinde.

Activează Modul consum redus doar când este absolută nevoie. Activează acest mod doar atunci când ai baterie 20-30% și nu mai ai timp să încarci telefonul, când ești afară și mai ai până ajungi la o sursă de energie, când ai puțină baterie pentru că nu ai lăsat telefonul să se încarce înainte de culcare.

Dezactivează actualizările din fundal. Această funcție este funcția care consumă cea mai multă baterie din întregul sistem de operare.

Dacă vei avea grijă de iPhone 16 Pro Max, te vei putea bucura de el o perioadă îndelungată de timp, iar acesta va funcționa la potențialul său maxim.

Sursă foto – freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE