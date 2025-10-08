3 trucuri ascunse pentru iPhone: ce nu știai că poate face iPhone-ul tău

Oricine are un telefon iphone, ar trebui să știe că iPhone-ul, mai ales datorită celui mai recent sistem de operare iOS, poate face mai mult decât se credea. iPhone-ul este un telefon perfect nu doar pentru fotografii, înregistrări video, conținut media, rețele sociale, multitasking de bază etc. iPhone-ul poate duce experiența de utilizare la alt nivel.

Vom vorbi mai pe larg despre cum poți să impui limite de încărcare și cum te asiguri că păstrezi sănătatea bateriei iPhone-ului tău. Vom discuta și despre cum poți să înregistrezi apelurile telefonice odată cu actualizarea la iOS 18, dar și despre personalizarea blițului și a temporizatorului pentru fotografii.

Impune noi limite de încărcare

Pentru a păstra starea bateriei și a împiedica încărcarea acesteia la 100%, o practică notorie pentru bateriile cu litiu, Apple introduce funcții care blochează încărcarea atunci când se atinge pragul de 80%.

Cu iOS 18, este posibil să personalizezi limitele de încărcare. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergi pur și simplu la Setări, să accesezi secțiunea Baterie, să activezi opțiunea Încărcare optimizată și utilizează bara de ajustare dedicată pentru a selecta limita preferată. Poți alege 85%, 90%, 95%. Cât preferi.

Este important de menționat că această nouă funcție nu este disponibilă pentru toate iPhone-urile, ci doar pentru pe modelele seriei iPhone 15, iPhone 16 și noua serie iPhone 17.

Înregistrează apelurile telefonice

Din fericire, dacă ai un telefon iPhone actualizat la iOS 18, în sfârșit poți înregistra apelurile telefonice. Pentru a putea face asta, tot ceea ce ai de făcut este să atingi butonul de Înregistrare care se află în partea stângă sus. Acesta arată ca o undă și are un cerc lângă el.

Va dura până la 3 secunde până o voce te va anunța, nu doar pe tine, ci și cealaltă persoană angajată în apel că a început înregistrarea apelului telefonic. Poți înregistra apelul telefonic, chiar dacă la celălalt capăt se află un utilizator de telefon fix sau telefon Android. Nu trebuie să vorbim despre două iPhone-uri.

Apelul se va înregistra în memoria telefonului tău, iar după finalizarea apelului, înregistrarea este stocată în aplicația Note. Cele mai noi modele de iPhone-uri vor putea primi și o transcriere completă a apelului înregistrat.

Personalizează blițul și temporizatorul când faci fotografii

Personalizarea blițului pe un telefon iPhone a devenit și mai ușoară cu iOS 18, deoarece se poate face convenabil prin intermediul unei funcții dedicate accesibile în aplicația Cameră. Pentru a o utiliza, deschide aplicația Cameră, ține degetul pe pictograma fulgerului în stânga sus și selectează una dintre opțiunile preferate: Automat, Activat sau Bliț dezactivat.

De asemenea, în aplicația Cameră foto, poți seta acum un cronometru de 5 secunde pentru a face selfie-uri, care se află la jumătatea distanței dintre cele două opțiuni disponibile anterior, de 3 secunde și 10 secunde.

Pentru a utiliza această nouă opțiune, după ce ai deschis aplicația Cameră foto, glisează în sus de jos în sus, atinge simbolul cronometrului, apoi alege varianta de 5 secunde.

Alte trucuri ascunse pentru telefonul tău iPhone

Există mai mult de trei trucuri la care poți apela dacă ai un telefon iPhone. Despre alte câteva trucuri, despre care s-ar putea să nu știi, în rândurile de mai jos.

Automatizările iOS

Acestea permit telefonului să efectueze automat anumite operațiuni fără ca utilizatorul să fie nevoit să facă manual, de fiecare dată, aceste operațiuni. Pentru a încerca modul, deschide aplicația Comenzi rapide și atingeți fila Automatizare.

În acest moment trebuie să selectezi opțiunea Creare automatizare personală, respectiv ce tip de acțiune va efectua smartphone-ul apăsând pe Adăugare acțiune.

Posibilitățile sunt cu adevărat numeroase și privesc toate funcțiile dispozitivului, de la comunicarea simplă, până la evenimente specifice. După ce ai selectat diversele acțiuni necesare pentru a rula un proces automatizat, poți verifica dacă automatizarea funcționează corect și o poți salva.

Această setare va intra în ecranul de automatizări, iar utilizatorul va putea să o modifice oricând, adăugând sau eliminând acțiuni sau schimbând ordinea proceselor individuale.

Notițe protejate cu ajutorul parolei

Nu toată lumea știe asta, dar pe un telefon iphone, îți poți proteja notițele personale cu o parolă, făcându-le inaccesibile.

Pentru a face acest lucru, mergi la Setări, alege fila Note și, în final, selectează opțiunea Parolă. Pe ecranul următor, trebuie să selectezi codul de acces iPhone și să introduci parola pentru a confirma.

În acest moment, mai trebuie să faci este să deschizi aplicația Note, să selectezi fișierul pe care dorești să-l protejezi și să apeși pe cele trei puncte din dreapta sus, selectând opțiunea Blocare.

Îți mai rămâne să permiți aplicației să utilizeze Face ID și să introduci parola iPhone-ului pentru a proteja nota în cauză și a o face accesibilă numai după introducerea parolei.

Atribuie o acțiune butonului Back Tap

Dacă ai un telefon iPhone, poți să atribui o acțiune butonului Back Tap, buton cunoscut sub numele de atingere dublă (sau triplă) de pe spatele smartphone-ului.

Pentru a personaliza acțiunea în cauză, mergi la Setări, apoi Accesibilitate și în final Atingere, având grijă să selectezi acțiunea de efectuat. Există multe opțiuni, cum ar fi activarea camerei, realizarea unei capturi de ecran, dezactivarea sunetului, activarea lanternei și multe altele.

Ca utilizator, vei putea să selectezi două acțiuni diferite: una corespunzătoare unei atingeri duble și una corespunzătoare unei atingeri triple, pentru a profita la maximum de funcționalitate.

Înregistrare videoclipuri cu muzică

În ceea ce privește înregistrarea video, cu iOS 18 poți înregistra video fără a fi nevoie să întrerupi muzica în curs de redare pe iPhone. Pentru a înregistra videoclipuri în timp ce se redă muzică, pe modelul tău de telefon iPhone, mergi la Setări > Cameră > Înregistrare sunet și activează opțiunea Permite redarea audio.

Sursă foto – freepik.com

