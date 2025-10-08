Upgrade la SSD

Un laptop gaming care funcționează mai lent și înregistrează performanțe mai slabe poate fi salvat dacă faci upgrade SSD-ului. SSD-ul poate face ca laptopul tău să funcționeze mai bine și mai rapid. Dacă ai un laptop cu HDD, atunci diferențele odată cu trecerea de la HDD la SSD vor fi evidente imediat.

Pentru un laptop gaming, acest upgrade este fundamental, deoarece reduce semnificativ timpii de pornire ai sistemului de operare și timpul de încărcare al jocurilor.

Ceea ce poți face este să instalezi un SSD NVMe de 1 TB pe laptopul tău gaming, iar jocurile vor porni în 5–7 secunde și nivelurile se vor încărca instant.

De asemenea, să folosești SSD în loc de HDD, astfel sistemul devine mai silențios, mai receptiv si este ideal pentru sesiuni lungi de gaming.

Ce avantaje ai dacă faci upgrade la SSD:

  • laptopul va porni în doar câteva secunde
  • laptopul va face mai puțin zgomot și se va încălzi mai puțin
  • jocurile se vor încărca mult mai repede
  • SSD-ul are rezistență mai mare, deci este fiabil pe termen lung, chiar dacă este mai costisitor

Recomandăm pentru laptop gaming SSD NVMe M.2 sau PCIe care sunt mult mai rapide.

Upgrade RAM

Pentru fluiditate, jocuri fără lag și întreruperi și evitarea folosirii memoriei virtuale, îți recomandăm să faci upgrade la RAM. Asta cu atât mai mult dacă ai un laptop gaming mai vechi, cu doar 8GB de RAM.

16GB de RAM, de exemplu, ar fi ideal. Acest RAM va permite multitasking-ul în timpul jocurilor și va asigura FPS mai stabil. Mai mulți GB de RAM înseamnă multitasking fără lag și jocuri mult mai fluide. Dacă bugetul îți permite, poți face upgrade chiar și la 32GB de RAM. În acest fel te vei putea juca jocurile favorite în timp ce faci streaming și altceva pe lângă, fără probleme.

Cum știi că ai nevoie de mai mulți GB de RAM? În primul rând, vei observa că jocurile se blochează tot mai mult, iar FPS-urile scad brusc. Totodată, trecerea de la o fereastră la alta se va face tot mai lent.

Prin upgrade la mai mulți GB de RAM, elimini blocajele, jocurile de tip AAA vor rula mai bine și mai rapid, fără întârzieri, dacă vei face multitasking, nu vei întâmpina nicio problemă.

Pentru a putea face upgrade RM, verifică dacă ai un laptop gaming care suportă RAM DDR4/DDR5/DDR6, adaugă modelul nou sau înlocuiește complet kit-ul și, în final, dacă slot-ul liber există, instalează-l cu grijă.

Curăță laptopul sau schimbă pasta termică

După un an sau doi de utilizare a laptopului de gaming, ventilatoarele acumulează praf, canalele de aer se obturează și pasta termică dintre CPU/GPU și radiator se degradează. Acest fenomen duce la supraîncălzire și throttling, adică frecvențele se reduc în scopul protejării componentelor laptopului.

Dacă neglijezi curățarea sau înlocuirea pastei termice, poți avea parte de FPS instabil, jocuri care nu se mai încarcă și temperaturi ridicate în mod constant.

Curățarea internă și repastarea laptopului gaming reduc temperatura CPU/GPU cu 10–20°C, previne throttling-ul și crește stabilitatea. Curățarea internă presupune îndepărtarea prafului din ventilatoare, radiatoare, zone de circulație a aerului. Repastare termică presupune aplicarea unei paste termice de calitate între suprafața chipset-ului și radiator.

Dacă vei proceda astfel, după cum menționam anterior, temperatura CPU/GPU poate scădea cu până la 10–20°C, laptopul de gaming va rula la frecvențe maxime, iar throttling-ul nu va fi prezent. Sesiunile de joc vor fi, de asemenea, mai stabile, iar laptopul mai puțin gălăgios, chiar și atunci când este intens folosit.

Totodată, în acest fel eviți supraîncălzirea laptopului și contribui voluntar la prelungirea duratei de viață a componentelor laptopului tău. Nesupune supraîncălzirii constante, vor rezista mai bine în timp și nu se vor degrada prematur.

Pentru a curăța un laptop gaming și a reaplica pasta termică, iată ce trebuie să faci:

  • laptopul să fie deconectat de la sursa de alimentare
  • deschide capacul interior al acestuia, urmând pașii recomandați de producător
  • folosindu-te de aer comprimat, îndepărtează praful care s-a adunat pe ventilatoare și radiatoare
  • sistemul de răcire trebuie demontat
  • folosindu-te de șervețele cu alcool izopropilic, curăță vechea pastă termică
  • aplică altă pastă termică pe CPU/GPU
  • radiatorul trebuie montat la loc
  • ventilatoarele trebuie reconectate
  • carcasa trebuie închisă la loc
Suplimentar, pentru a evita ca laptopul tău de gaming să se încălzească, poți apela la un cooling pad care poate scădea temperatura laptopului cu până la 3–6°C. De asemenea, un stand pentru laptop, pe care să pui laptopul, va îmbunătăți fluxul de aer și va preveni încălzirea excesivă.

Ce mai poți face suplimentar? Îți recomandăm să te ocupi de actualizarea constantă a driverelor. Indiferent cât de performant este hardware-ul, dacă folosești drivere vechi, poți pierde FPS sau te poți confrunta cu probleme de compatibilitate. Asigură-te că:

  • ai cea mai recentă versiune de driver pentru placa video NVIDIA sau AMD
  • ai drivere actualizate pentru chipset, controller de stocare, rețea și BIOS/UEFI
  • folosești aplicații ca GeForce Experience sau AMD Software: Adrenalin Edition pentru update automat

Un laptop gaming cu drivere actualizate poate câștiga între 5–10 FPS în titlurile noi, fără alte modificări hardware.

Monitorizează constant temperaturile. Un laptop de gaming este, prin natura sa, supus la temperaturi ridicate. Monitorizarea periodică te ajută să identifici probleme înainte să apară probleme. Așadar:

  • folosește aplicații precum HWMonitor, CoreTemp sau MSI Afterburner
  • menține temperatura CPU sub 85°C și GPU sub 80°C
  • dacă temperaturile cresc în timp, e semn că laptopul trebuie curățat din nou sau trebuie să reaplici pasta termică

Pentru că un laptop gaming nu este tocmai ieftin, îți recomandăm să faci aceste upgrade-uri simple, dacă dorești să te bucuri în continuare de performanțe bune și să ai aceeași experiență de gaming plăcută.

Sursă foto – freepik.com

