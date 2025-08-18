 În era in care trăim, tehnologia vine cu resurse care pot transforma modul în care ne pregătim pentru acest test. Dar chiar și cu atâtea opțiuni, secretul nu stă în cât de mult timp petreci „tocind” legislația, ci în modul în care îți organizezi învățarea.

 Iată cele 4 secrete care fac diferența între un candidat care intră cu emoții și unul care intră cu încredere.

1. Repetă exact ca la examen

Un aspect ignorat de mulți este familiarizarea cu formatul chestionarelor auto. În sala de examen ai un număr fix de întrebări, un timp limitat și un prag de promovare strict. 

Repetarea în condiții identice cu cele oficiale este cheia:

  • Aceleași tipuri de întrebări, cu aceeași structură.
  • Timpul care simulează presiunea reală.
  • Mediu digital apropiat de cel de la examen.

Cei care practică astfel de simulări descoperă că în ziua examenului emoțiile sunt reduse considerabil, pentru că se confruntă cu un scenariu deja cunoscut. Practic, examenul devine „încă un test rezolvat acasă”.

2. Transformă greșelile în puncte forte

 Adevărata învățare nu se întâmplă atunci când răspunzi corect la chestionare auto, ci atunci când analizezi greșelile. Mulți candidați rezolva un chestionar, văd rezultatul și trec mai departe, fără să insiste asupra întrebărilor ratate. Rezultatul? Repetă aceleași greșeli

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

 Pentru a progresa eficient, e important să:

  • Reiei constant întrebările greșite.
  • Înțelegi explicația din spatele răspunsului corect.
  • Notezi tiparele: capitolele unde greșești cel mai des (semne, prioritate, mecanică etc.).

În timp, acele capitole care ți se păreau dificile devin atuuri. Mulți șoferi cu experiență recunosc că au învățat cel mai bine tocmai din întrebările care i-au pus în dificultate la început.

 3. Construiește-ți o bază solidă în legislație 

Deci până acum este o certitudine că rezolvarea de teste auto este necesar, dar nu trebuie să fie singura sursă de pregătire. Învățarea mecanică poate funcționa pe termen scurt, dar riscul este să nu înțelegi contextul și să te blochezi la întrebările mai dificile.

 De aceea, trebuie să existe un echilibru:

 Înțelege regulile de prioritate și semnificația semnelor, nu doar variantele de răspuns.

Nu ignora noțiunile de prim ajutor și conducere preventivă – ele fac parte atât din examen, cât și din responsabilitatea viitorului șofer.

Codul si Regulamentul Rutier sunt greu de învățat și mulți se sperie atunci când cred ca trebuie sa îl învețe. Aici vin in ajutor cursurile de legislație rutiera, o sinteza al Codului si Regulamentului Rutier care ajuta elevul sa învețe doar ce este prioritar.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

 Cei care îmbină chestionarele cu înțelegerea legislației au nu doar șanse mai mari să ia sala, dar și să devină șoferi mai atenți și mai responsabili.

 4. Lasă cifrele să-ți arate cât de pregătit ești

Un alt obstacol este evaluarea subiectivă. Mulți candidați au impresia că „știu destul” sau, dimpotrivă, că „nu sunt pregătiți deloc”. Fără date concrete, aceste impresii pot fi înșelătoare.

 De aceea, urmărirea progresului prin statistici este un secret prețios:

  • Evoluția chestionarelor rezolvate corect în timp.
  • Capitolele unde greșești frecvent.
  • Estimarea șanselor reale de reușită.

Dacă observi că menții constant un procent de peste 80% al șansei de promovare, șansele să promovezi sala cresc exponențial. Aceste cifre devin oglinda obiectivă a nivelului tău de pregătire și îți dau încrederea necesară înainte de examen.

Examenul auto nu trebuie să fie un obstacol copleșitor. Scoaladrpciv.ro este una din platforme web si mobil care ajuta elevii la inceput de drum să iși creeze o strategie bine pusă la punct și cu resursele potrivite. 

Cele patru secrete – repetiția ca la examen, transformarea greșelilor în lecții, o fundație solidă în legislație și monitorizarea progresului prin cifre – sunt baza succesului.

Sursa foto: freepik.com

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Imagini cu piscina pe care o are în curtea vilei
Stiri Mondene 16:05
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Imagini cu piscina pe care o are în curtea vilei
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
ObservatorNews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Mediafax.ro
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
KanalD.ro
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant

Politic

Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează