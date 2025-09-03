În rândurile următoare, vom trece prin cele mai evidente cinci semne că e momentul să mergi la un specialist pentru reîncărcarea instalației de climatizare, astfel încât să te bucuri din nou de drumuri răcoroase.

5 semne că trebuie să reîncarci freonul auto

Freonul este agentul frigorific din instalația de climă auto care răcește aerul din mașină. În timp, acesta se poate pierde din cauza microfisurilor din instalație, a îmbătrânirii garniturilor sau pur și simplu prin uzură normală.

O încărcare freon făcută la timp previne defecte mai costisitoare în sistemul de aer condiționat. Însă pentru a-ți da seama când este nevoie de această intervenție, ți-am pregătit o listă cu principalele 5 semne: 

  1. Aerul rece nu mai e suficient de rece

Dacă setezi clima auto pe cea mai mică temperatură și aerul care iese din gurile de ventilație este doar „ușor răcoros” sau chiar la temperatura mediului ambiant, acesta este primul indiciu că nivelul de freon este scăzut.

Detalii tehnice: Într-o instalație care funcționează corect, temperatura aerului la gurile de ventilație (cu A/C pornit și recirculare activată) ar trebui să fie în jur de 4–8°C. Dacă depășește 10–12°C, înseamnă că agentul frigorific nu mai poate absorbi suficientă căldură din evaporator.

  1. Compresorul pornește și se oprește mai des decât normal

Compresorul este piesa care comprimă freonul și îl trimite în circuit. Dacă presiunea din instalație e prea mică din cauza lipsei freonului, senzorii de presiune transmit ECU-ului să oprească compresorul pentru a evita defectarea lui. Drept urmare, vei auzi un „clic” repetat la intervale scurte sau vei observa că A/C-ul pornește și se oprește brusc.

Detalii tehnice: La presiuni sub 2 bari pe partea de joasă presiune, compresorul intră în protecție. Un service dotat cu stație de climatizare poate măsura aceste valori exact și confirma lipsa agentului frigorific.

  1. Miros neplăcut sau umed la pornirea A/C-ului

Deși mirosul neplăcut poate fi cauzat și de bacteriile din evaporator (caz în care e nevoie de igienizare climă), lipsa freonului poate contribui indirect la apariția acestui fenomen. Un nivel scăzut de freon înseamnă temperaturi mai ridicate în evaporator, ceea ce favorizează condensul excesiv și dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului.

Detalii tehnice: Evaporatorul ar trebui să funcționeze la temperaturi de aproximativ 2–5°C pentru a limita umiditatea. Dacă temperatura crește spre 8–10°C din cauza lipsei de freon, bacteriile proliferează mai rapid.

  1. Geamurile se dezaburesc greu

O climă auto eficientă nu doar răcește, ci și dezumidifică aerul. Dacă freonul este insuficient, capacitatea de dezumidificare scade, iar în diminețile reci sau ploioase vei observa că geamurile rămân aburite mai mult timp, chiar și cu climatizarea pornită.

Detalii tehnice: Un sistem corect încărcat poate reduce umiditatea relativă din habitaclu cu peste 50% în câteva minute. Lipsa freonului face ca acest proces să dureze mult mai mult sau să nu se producă deloc.

  1. Conductele de joasă presiune nu mai sunt reci la atingere

O verificare simplă pe care o poți face singur: cu motorul pornit, A/C-ul activat și recircularea aerului setată, atinge conductele groase (de joasă presiune) din compartimentul motor. Dacă sistemul are suficient freon, acestea ar trebui să fie reci și ușor umede de la condens. Dacă sunt doar la temperatura mediului sau chiar ușor calde, înseamnă că nu are loc schimbul termic corespunzător.

Detalii tehnice: Pe partea de joasă presiune, freonul ar trebui să circule la temperaturi sub 10°C. Dacă lipsa agentului frigorific ridică temperatura peste acest prag, condensul dispare.

Dacă recunoști unul sau mai multe dintre aceste simptome, soluția corectă este să mergi la un service specializat în încărcare freon și întreținere climă auto. Acolo se face:

  • Test de presiune cu azot pentru detectarea scurgerilor
  • Vidarea completă a instalației pentru eliminarea umidității
  • Încărcarea cu cantitatea exactă de freon și ulei specific modelului

De asemenea, service-urile care oferă pachete complete de întreținere pot verifica și starea altor elemente importante ale mașinii, precum anvelope și jante auto, pentru o siguranță completă.

Sursa foto: freepik.com

Urmărește cel mai nou VIDEO
