1. Aspect natural și funcție normală

Poți recâștiga un zâmbet natural și o funcție completă a danturii cu ajutorul unui implant dentar în sector 3!

Din punct de vedere al aspectului, lucrarea protetică ce se fixează pe implant se realizează la comandă, astfel încât să se potrivească perfect cu nuanța și forma dinților tăi. Oamenii din jur nu vor observa diferența între dintele artificial și cei naturali.[1][2]

Din punct de vedere al funcționalității, implantul permite să mesteci și să vorbești fără emoții sau disconfort. Spre deosebire de protezele mobile, care se pot desprinde sau aluneca, implantul rămâne fix.[1][2]

2. Durabilitate

Titanul, materialul din care sunt fabricate cele mai multe implanturi, este biocompatibil și foarte rezistent, fiind bine acceptat de organism. Un implant dentar are o durată medie de viață de aproximativ 10 ani, dacă respecți regulile de igienă și te prezinți periodic la controale stomatologice. Mai multe studii arată o rată de succes de peste 95% în rândul pacienților cu stil de viață sănătos.[1][2]

3. Prevenirea pierderii osoase

Atunci când un dinte lipsește, osul maxilarului din zona respectivă începe să se resoarbă, adică să se atrofieze. Acest fenomen este cauzat de lipsa stimulării pe care rădăcina dintelui o oferea osului. Această resorbție osoasă poate duce la slăbirea dinților adiacenți și poate modifica aspectul facial, dând un aer de îmbătrânire prematură. Implantul dentar, prin inserarea sa în os, acționează ca o rădăcină naturală, stimulând osul și prevenind resorbția. Astfel, structura facială este menținută, iar dinții rămași sunt protejați.[1][2]

4. Protejarea dinților vecini

Spre deosebire de punțile dentare, care necesită șlefuirea dinților vecini pentru a ancora structura, implantul dentar nu afectează în niciun fel ceilalți dinți. Este o soluție independentă, care nu impune sacrificarea țesuturilor dentare sănătoase. Această caracteristică este extrem de importantă pe termen lung, deoarece păstrează integritatea întregii danturi și reduce riscul unor probleme ulterioare.[1][2]

5. Viață de zi cu zi fără griji

Implantul dentar nu necesită atenție specială sau modificarea rutinei de igienă. Îl cureți ca pe dinții naturali: periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare. Controlezi cu ușurință placa bacteriană și previi inflamațiile gingiilor.[1][2]

Spre deosebire de protezele mobile, nu trebuie să îți faci timp pentru scoaterea și curățarea periodică a sistemului. Nu riști să uiți dispozitivul acasă, să-l rupi sau să-l pierzi accidental.[1][2]

6. Îmbunătățirea calității vieții

Poate cel mai important avantaj, din perspectiva pacientului, este creșterea semnificativă a calității vieții. Pierderea unuia sau mai multor dinți poate afecta nu doar masticația, ci și încrederea în sine, vorbirea și viața socială. Un implant dentar bine realizat redă pacientului încrederea de a zâmbi, de a vorbi clar și de a mânca fără restricții.[1][2]

Implantul dentar este, fără îndoială, una dintre cele mai moderne și eficiente soluții pentru înlocuirea dinților pierduți. Cu avantaje semnificative precum stabilitatea, estetica, conservarea osului, protejarea dinților naturali și durabilitatea, implanturile reprezintă o investiție valoroasă în sănătatea orală și în calitatea vieții. Dacă te confrunți cu pierderea unui dinte și îți dorești o soluție durabilă și estetică, consultă un medic stomatolog pentru a afla care este cea mai bună opțiune de tratament pentru tine.

Disclaimer: Acest articol are rol informativ și nu poate înlocui vizita la medic și recomandările acestuia. Pentru un plan de tratament adecvat și personalizat, programează-te la un consult stomatologic!

