A doua șansă la o viață normală: chirurgia endoscopică de revizie pentru a scăpa definitiv de sinuzită

,,Pacientul despre care vorbim avea o sinuzită care ȋi prindea toate sinusurile – maxilar, etmoidal și frontal. A fost operat într-un alt serviciu, unde s-au rezolvat cel maxilar și etmoidal, nu și cel frontal. Acesta este și cel mai greu de tratat, pe cale endoscopică.

Trebuie să intrăm prin nas pentru a ajunge la el, dacă nu vrem să mergem pe chirurgia clasică și să tăiem extern. Atunci vorbim despre o cicatrice care va rămâne pe frunte, dar și despre o recuperare mai lentă, care presupune tamponament nazal și o internare de aproximativ o săptămână”, spune conf. dr. Vlad Budu, medic primar ORL.

Mihai S. avea obstrucție nazală pe partea stângă, secreții muco-purulente abundente și dureri de cap acerbe. Ȋn urma primei intervenții chirurgicale, s-a îmbunătățit obstrucția nazală, cantitatea de secreții a scăzut, în schimb, durerea și presiunea de la nivelul sinusului frontal au rămas constante. La CT-ul de control, de după operație, s-a observat că cele două sinusuri operate anterior, maxilar și etmoidal, fuseseră curățate. În schimb, sinusul frontal apărea plin cu puroi, ceea ce ȋnsemna că este necesară o nouă intervenție, pentru abordul acestui sinus. Echipa medicală de la Spitalul Memorial Băneasa, sudată ȋn sute de operații, ȋn ultimii șase ani, formată din conf. dr. Vlad Budu, medic primar ORL și dr. Silviu Crăc, medic specialist ORL, a decis să folosească o metodă chirurgicală minim invazivă.

,,Sunt puține locuri ȋn țară care abordează sinusul frontal pe cale endoscopică, dar și mai puține care fac chirurgie de revizie. Aceasta este foarte dificilă, pentru că vorbim despre o anatomie modificată. A lucrat altcineva înainte, ȋn zona respectivă, iar eu când intru, nu mai am reperele anatomice pe care le știu din teorie și atunci mă adaptez.

Pentru Mihai S. am folosit tije endoscopice angulate și instrumentar angulat adecvat chirurgiei endoscopice frontale. Am reușit să ajungem în sinusul frontal, să ȋl golim de secrețiile purulente și să lăsăm un orificiu deschis, pentru a ȋmpiedica o recidivă și a asigura drenajul și ventilația, ceea ce înseamnă funcționalitate normală”, completează dr. Budu.

Intervenția a durat aproximativ o oră, iar pacientul a rămas ȋn spital doar o noapte. Ȋn 24 de ore, respira normal, nu avea dureri sau cicatrici. Până la recuperarea completă, timp de cinci zile nu a avut voie să stea ȋn frig sau căldură extreme și nici să fumeze.

,,Despre operațiile de sinuzită am auzit lucruri ȋnspăimântătoare, știți cu toții poveștile acelea cu tampoane ȋn nas, respirat pe gură o săptămână și dureri crunte. Acesta a fost și motivul pentru care am amânat tratamentul și, până la urmă, am avut nevoie de două operații. Chirurgia endoscopică a fost o rezolvare mult mai ușoară decât mă așteptam și mă bucur că am eliminat, astfel, și cicatricile și durerea și riscul de recidivă”, mărturisește pacientul.

După o astfel de operație, făcută endoscopic, nu există risc de recidivă a sinuzitei, atâta timp cât se asigură o deschidere largă pentru drenare și ventilație a sinusului frontal.

