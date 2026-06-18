Exercițiile de kinetoterapie pot să continue și acasă

Pentru ca să fii sigur că te bucuri parte de un tratament adecvat, este bine, cel puțin la început, să lași coordonarea ședințelor de kinetoterapie în ”mâinile” specialiștilor în domeniu. De altfel, aceștia știu exact care sunt exercițiile pe care poți să le faci, în funcție de vârstă și, evident, starea de sănătate. De asemenea, nu de puține ori, unele dintre exercițiile de kinetoterapie pot să continue și acasă, iar în acest caz, trebuie să cumperi anumite echipamente specifice. Recomandarea noastră se îndreaptă în acest caz către Art Sport Total, locul de unde poți să achiziționezi tot ce îți este necesar în acest caz. Totul de o foarte bună calitate, la prețuri avantajoase.

Când se recomandă kinetoterapia pentru copii și adolescenți

Aflați încă în perioada de creștere, copiii și adolescenții pot să urmeze ședințe de kinetoterapie ori de câte ori părinții sau medicul specialist observă unele dezaliniamente posturale. De cele mai multe ori, din cauza poziției greșite pe care mulți o adoptă la școală, atunci când stau în bancă, urmată de perioada destul de îndelungată petrecută la birou efectuându-și temele sau în fața calculatorului, aceștia riscă să aibă probleme cu coloana. Intervenţia precoce, prin ședințele de kinetoterapie rezolvă aceste probleme prevenind astfel şi apariţia altor afecţiuni sau complicaţii la vârsta adultă. De multe ori, în cazurile simple, nici nu este nevoie să mergi la un specialist pentru asta. Unele exerciții facile pot să fie efectuate chiar în intimitatea casei. Evident, este nevoie și de unele echipamente speciale, dar nimic complicat. Intră chiar acum pe https://artsporttotal.ro/ și vezi care este oferta lor în acest caz, și care dintre produse se pretează să fie folosite și acasă.

Kinetoterapia este recomandată și pentru femeile ce vor să fie mame

Femeile care își doresc să fie mame pot să apeleze la câteva ședințe de kinetoterapie, deoarece în acest fel au parte de un tonus bun pentru sarcină. Mai mult, dacă este practicată în timpul sarcinii, aceasta poate să contribuie la o naștere ușoară, iar după naștere kinetoterapia va reda mamei tonusul pierdut. Dacă te afli în această situație, nu greșești deloc dacă ceri aprobarea medicului înainte să începi ședințele. 

Kinetoterapia și sportivii, un duo de succes

Practicarea unui sport este cel mai adesea, asociat în mintea noastră, cu ședințele de kinetoterapie. Aceasta își demonstrează din plin eficacitatea, mai ales atunci când avem în vedere accidentările inerente care apar la practicarea unui sport. Prin aceste ședințe sportivii pot să își reia mai rapid pregătirile în lupta lor pentru performanță. Tot Art Sport Total este furnizorul la care trebuie să apelezi dacă vrei să cumperi echipamente de bună calitate, și care pot să te ajute enorm în drumul tău spre succesul în cariera sportivă.

Legătura dintre persoanele vârstnice și kinetoterapie

Specialiștii în kinetoterapie spun că aceasta poate să fie aplicată cu succes și persoanelor mai în vârstă, deoarece poate să refacă funcțiile normale ale nervilor, cele motrice, endocrine, normalizează digestia și sistemul endocrin, întărește imunitatea organismului sau chiar funcțiile unor organe. Din păcate, afecțiuni grave precum cancerul, diabetul sau cele cardiovasculare nu-și găsesc leacul în kinetoterapie.

Unde mai poate să fie de folos kinetoterapia

Kinetoterapia se mai recomandă, în afară de cele menționate mai sus și în caz de alergii, obezitate, boli respiratorii, afecțiuni neurologice (accidente vasculare, traumatisme cranio-cerebrale sau vertebro-medulare, boala Parkinson și paralizie), unele tulburări reumatologice, combaterea stresului oxidative, maladii congenitale (distrofia neuro-musculară, luxație congenitală de șold, tetraplegie), sau chiar și tulburări emoționale sau de învățare.

De ce să apelezi la Art Sport Total?

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Foto: Art Sport Total

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