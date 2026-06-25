Urmărește videoclipul pe YouTube

Videoclipul de rămas-bun e unul dintre cele mai lungi de pe canalul său — Montrey trece prin întreaga poveste a proprietății, de la găsirea mașinii în Germania până la ultimul drum în ploaie și predarea cheilor. Are peste 1,1 milioane de abonați pe YouTube, iar acest tip de conținut personal e o parte importantă din motivul pentru care.

„Nu m-am grăbit să o vând pentru că nu am stat în banii de pe acea mașină”, explică el. Sfatul pe care îl dă urmăritorilor e direct: dacă ai o mașină modificată în care ai investit timp, bani și pasiune, nu o vinde în pierdere pentru că lumea îți spune că modificările nu contează. Mașina a plecat cu pachetul de carbon, cu toate cele trei seturi de jante — inclusiv unele forjate pe 20-21 inch — și cu toate modificările de interior, minus eșapamentul Akrapovic, pe care l-a păstrat.

Cum a început: verificarea pe carVertical înainte de a pleca în Germania

Montrey povestește în video cum a ajuns la acest M4: inițial voia un BMW M5 F90, dar a renunțat după ce era cât pe ce să ia o țeapă. Când a găsit M4-ul la un dealer din Germania, primul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară seria de șasiu și să o verifice pe carVertical — înainte să se deplaseze fizic.

Raportul a scos la iveală o daună frontală anterioară, cu costuri de reparație estimate între 6.000 și 14.000 RON. Informație pe care dealer-ul cel mai probabil nu i-ar fi oferit-o de bună voie. Cu ea în mână, a putut negocia un preț mai bun. „Cel mai probabil nu aș fi aflat dacă nu o verificam înainte”, recunoaște el.

Verifică istoricul mașinii înainte să cumperi

carVertical verifică seria de caroserie în baze de date internaționale și scoate la suprafață daune anterioare, istoricul kilometrilor și datele de proprietate transfrontalieră — înainte să dai vreun ban.

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Foto: Shutterstock

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