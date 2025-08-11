Oameni care inspiră, voci care transformă

Printre speakerii ediției din acest an se numără: Alina Cioclei, Mihai Sturzu, Dan Badea, Șerban Trîmbițașu, Olivia Păunescu, Gelu Duminică, Irina Gologan, Oana Tache, Diana Bart, Loredana Apreutese, Dana Vasilescu, Ovidiu Atanasiu, Denisa Tutunaru, Elisabeta Cismaru, Ciprian Chivu, Cătălina Popa, Rudolf Stamate, Oana Cărămizaru, Andrei Arvinte, Dan Olteanu, Cătălina Ciobanu, Andreea Năstase, Andreea Preda, Doru Todoruț, Paula Tanvuia, Amir Badarni, Emil Pantelimon, Sorin Ene, Virgil Stănescu, Andreea Berkhout, Georgeta Pâmișoară, Adrian Marinescu, Mirela Vescan, Nicoleta Scarlat, Liliana Bock, Gabriel Marin, David Aron, Elena Gașpar Ion, Georgiana Popovici, Amalia Voica, Andreea Paul, Sofia Crudu, Radu Leca, Corina Neagu, Simona Muscă, Ana Maria Pătru, Acoustic Boyz, Petru Luhan, Andrei Raileanu, Cosmina Grigore, Gabriela Mallouf, Anca Alungulesei, Florina Raicu, Vasile Lup, Miruna Anin, Elena Banciu, Mircea Radu, Dana Samoil Istrate, Mihai Costea, Alina Ilioi, Raluca Tăutu, Ana Roșca, Ana Maria Costache, Cezar Vlăduț, Alexandra Plămădeală, Vlad Iliescu, Andreea Păunoiu, Cristina Kaminski, Daniel Grămadă, Augustin Matei, Raluca Soare, Ștefan Negoiță, Alecsandra Ecard, Isabela Popa, Cerasela Rogen, Silvana Dulamă Popa, Ion Duvac, Elena Ungureanu, Alex Zamfir, Decebal Robu, Bogdan Alexandrescu, Nicoleta Ilea, Dumitru Pamfiloiu, Alexandru Streinu, Roxana Drăgan, Akira Enzeru, Mihai Nae, Doina Ionescu, Alexandru Agarici, Alin Copîndeanu, Magda Trifan, Lorena Anastasiu, Răzvan Țane și mulți alții.

Arena Elevilor 2025 – Viitorul începe aici: un eveniment de inspirație, educație și acțiune

Arena Elevilor este mai mult decât un eveniment – este o mișcare. Credem cu tărie că fiecare tânăr merită șansa de a fi ascultat, ghidat și încurajat. An de an, aducem împreună oameni care au reușit și care nu ezită să-și împărtășească drumul, cu sinceritate și pasiune. Ediția din 2025 este un pas înainte pentru o generație care nu mai vrea doar informație, ci și sens, empatie și direcție.” – Simona Muscă, Organizator Arena elevilor

Beneficiile participării la Arena Elevilor 2025:

1. Acces la educație alternativă, relevantă și aplicată

Într-o eră în care educația formală nu reușește întotdeauna să răspundă nevoilor reale ale elevilor, Arena Elevilor aduce în fața tinerilor conținut practic, orientat spre dezvoltarea personală și profesională. Workshopurile, panelurile și sesiunile interactive sunt concepute pentru a: dezvolta gândirea critică și creative, încuraja autonomia și spiritul antreprenorial, pune accent pe valori precum responsabilitatea, empatia, perseverența și colaborarea.

Arena Elevilor 2025 – Viitorul începe aici: un eveniment de inspirație, educație și acțiune

2. Întâlniri autentice cu mentori și modele reale de viață

Participanții au ocazia de a asculta și interacționa cu peste 100 de speakeri din domenii variate – de la educație și cultură, la business, sport, media, artă și sănătate. Acești invitați nu sunt doar „vedete” sau profesioniști de top, ci modele de viață, oameni care au trecut prin eșecuri, reinventări și succes, și care aleg să împărtășească totul cu sinceritate și deschidere.

3. Oportunități reale de networking și mentorat

Arena Elevilor oferă un cadru ideal pentru formarea de conexiuni valoroase:

  • tinerii cunosc alți elevi cu aceleași interese;
  • se creează legături directe cu profesioniști dispuși să ofere sprijin, sfaturi și chiar oportunități de internship, voluntariat sau colaborare;
  • se formează o comunitate educațională în care sprijinul reciproc și colaborarea sunt esențiale.

4. Claritate în direcția personală și profesională

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Mulți adolescenți se simt pierduți sau copleșiți când vine vorba de alegeri privind cariera sau viitorul lor. La Arena Elevilor:

  • pot descoperi domenii la care nu s-au gândit până acum;
  • pot înțelege mai bine care le sunt abilitățile și pasiunile;
  • sunt ghidați să-și construiască un plan personalizat de dezvoltare.

5. Inspirație care poate schimba traiectorii

Arena Elevilor funcționează ca un „șoc pozitiv”: energia, poveștile și mesajele transmise în aceste zile au puterea de a genera declicuri, de a schimba percepții și chiar destine. Mulți dintre participanții edițiilor anterioare vorbesc despre acest eveniment ca despre un punct de cotitură în viața lor.

6. Suport din partea partenerilor: resurse, surprize și oportunități

Evenimentul este susținut de parteneri de top care oferă: pachete educaționale, materiale gratuite, tombole și premii, ocazii de internship, burse, reduceri la cursuri sau produse educative.

7. O experiență memorabilă, într-un mediu vibrant și sigur

Atmosfera de la Arena Elevilor este una energizantă, pozitivă și prietenoasă. Se creează un spațiu sigur în care tinerii: își exprimă liber ideile, se simt ascultați și validați, trăiesc emoții reale, râd, învață și pleacă motivați.

Arena Elevilor 2025 – Viitorul începe aici: un eveniment de inspirație, educație și acțiune

Un eveniment de această amploare este posibil doar cu sprijinul partenerilor care cred în potențialul tinerei generații: Circul Metropolitan București, Kaufland, Eisberg, International Alexander, Zuzu, Peek & Cloppenburg, UTCB, Moov Leasing, Maresi România, Ansi, Familia Toneli, OVB, Dozz, Edent, Noark, Kratos, Rivaz, King George, Institutul de Logopedie, AM School, SNRB, Creative Learning, Shakespeare School, Atelierele Ilbah, Pirelli, Brenntag, Integral Edu, Fundația Dana Voiculescu, Rodagria, Europa FM, Canal 33, I Am Sport, Wall street, Kudika, Garbo.

Biletele sunt disponibile pe www.arenaelevilor.ro

Sursa foto: https://arenaelevilor.ro/

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
Știri România 17:00
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
