Deși incidentul a fost unul neplăcut pentru organizatori, imaginile și discuțiile generate în mediul online au făcut ca astronautul să devină rapid unul dintre cele mai comentate simboluri ale noului proiect de la Costinești.

Evenimentul a avut loc în timpul pregătirilor pentru deschiderea porților stațiunii NIBIRU de pe 8 iulie, lansarea oficială având loc pe 16 iulie. Proiectul este dezvoltat de Selly și partenerii săi și reprezintă o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro în zona Costinești. Creatorul de conținut a anunțat pe platformele sale de socializare că statuia astronautului, realizată special pentru NIBIRU, a suferit avarii accidentale și a fost trimisă la reparații, urmând să fie restaurată.

Campania care a dus astronautul în online

Popularitatea astronautului a fost amplificată și de campania de promovare lansată înainte de anunțarea oficială a stațiunii. Mii de utilizatori, dar și influenceri, și-au schimbat fotografia de profil cu imaginea unui astronaut, pentru a intra în comunitatea NIBIRU, dar și pentru a participa la concursurile organizate.

Campania s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a contribuit la conturarea unuia dintre cele mai vizibile momente de marketing digital asociate unui proiect românesc de entertainment. În acest context, astronautul a devenit rapid un reper vizual al brandului NIBIRU.

Ce este NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de  divertisment cu tematică futuristă construit în Costinești, pe litoralul românesc. Investiția este estimată la aproximativ 50 de milioane de euro și include o gamă variată de atracții.

Resortul găzduiește peste 30 de restaurante și zone de food court, un club de mari dimensiuni, spații pentru evenimente și festivaluri muzicale, precum și diverse zone de agrement și distracție dedicate tinerilor.

Proiectul își propune să transforme Costineștiul într-unul dintre principalele puncte de atracție ale sezonului estival.

Aceste inițiative au contribuit la creșterea notorietății proiectului și la formarea unei comunități active în jurul brandului NIBIRU.

Prin combinația dintre divertisment, concerte, gastronomie și experiențe tematice, NIBIRUîși propune să devină una dintre cele mai spectaculoase destinații de vacanță de pe litoralul românesc.

Foto credit: NIBIRU

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