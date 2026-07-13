„E un scenariu pe care nu pot să-l excluzi niciodată, e pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci, dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târziu. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică şi economică, în primul moment”, a spus Grindeanu, aflat la Parlament.

El a susținut că PSD nu are nicio problemă cu această variantă și a afirmat că social-democrații nu vor fi „sac de box”, adică să fie folosiți când este nevoie de susținerea legilor în Parlament.

„E şi acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm şi în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte şi vă spun ceva, ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR şi PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorităţi cu PSD, evident vom avea şi noi acelaşi lucru. Adică să nu credeţi că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum, la legile acestea, PSD-ul să le voteze. Nu”, a completat Grindeanu.

Întrebat dacă partidele au reuşit să ajungă la un consens în privinţa unui viitor premier, Grindeanu a răspuns: „Nu. Am avut discuţii de aproape două ore, în prima parte, cele legate de acele legi din PNRR […], iar în partea a doua, preşedintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat poziţiile, dacă există nuanţe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care şi-au îngrădit foarte mult spaţiul de lucru sunt cei de la PNL şi USR, care au acele decizii interne pe care le ştiţi, legate de guvernarea cu PSD”.

Președinții partidelor care au alcătuit fosta coaliție de guvernare au fost prezenți luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, ca să discute din nou cu președintele Nicușor Dan ieșirea din criza politică. Negocierile s-au terminat după aproape două ore, fără vreo concluzie.

Potrivit informațiilor Libertatea, România nu va avea un nou guvern cel puțin până la finalul acestei luni, iar Alexandru Nazare, numele vehiculat pentru funcția de premier, este refuzat de PSD.

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