„Părerea mea este că Bolojan asta și vrea, să nu fie guvern, pentru că a transferat deja responsabilitatea legilor pentru PNRR către Parlament. Deci, a trimis responsabilitatea acolo, el nu mai are nimic. Dacă se întâmplă ceva cu PNRR și nu se încasează banii, el spune că nu avea voie să se ocupe de chestiune și că Parlamentul, conform Constituției, putea să se ocupe. Este ceea ce Bolojan își dorește, să stea la Palatul Victoria, să nu părăsească funcția”, a afirmat Băsescu.

Și a continuat: „Bolojan are un singur obiectiv. Cum arată el pentru alegerile prezidențiale. Se grăbește. A început prea devreme și sacrifică pur și simplu țara pentru interesul lui și anume acela de a pregăti candidatura lui la prezidențiale”.

Fostul șef de stat consideră că „România este condusa de niște oameni politici incapabili”. „Or fi capabili la matematică, la ce or vrea ei. Spre exemplu, Grindeanu a vrut să cadă Bolojan. Dar nu l-a dus capul că după ce cade Bolojan mai și trebuie pus un guvern. Nu l-a dus capul. Nicuşor Dan… El pune condiție. Nu vrea decât guvern în care să fie majoritate. Păi cum vrei, domnule președinte, să vezi majoritatea înainte de a se produce votul în Parlament? Orice majoritate pe care ți-o spune cineva e o poveste până nu-i votul în Parlament”, a completat el, dând ca exemplu cazurile lui Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Dar Traian Băsescu nu s-a oprit aici și l-a criticat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, demis din fruntea Guvernului prin moțiune de cenzură pe 5 mai: „Bolojan nu a facut nicio urmă de reformă, orice prost mărește taxele. Dacă aduci un dobitoc cu 7 clase și îi spui că ne trebuie mai mulți bani, ăla o să spună că trebuie mărite taxele. Deci, ce a făcut Bolojan… Nu trebuie să fii foarte priceput”.

El a precizat că singura soluție pentru deblocarea crizei politice este ca Nicușor Dan să desemneze mai repede un prim-ministru din variantele pe care le are, în caz contrar pot urma alegeri anticipate.

„În Parlament poate să fie varianta Siegfried Mureșan, care ar primi și voturile PSD-ului, că PSD-ul vrea să scape de beleaua asta în care a intrat din cauza moțiunii de cenzură. Sau îl pui pe Bolojan și sigur nu va trece prin Parlament și atunci creezi condițiile să ai un levier asupra parlamentarilor care n-ar vrea să meargă în alegere anticipate. Dar el, președintele, și-a creat condiții să mai aibă o variantă constituțională. Și anume alegerele anticipate”, a conchis Băsescu.

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