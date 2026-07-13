„Când am demis-o pe doamna Alexandra Zară de la conducerea ANPDPD, am sunat-o în prealabil și i-am comunicat decizia mea. N-avem nicio obligație legală în acest sens și mi-am luat din timpul pe care nu îl am, ca ministru la două ministerele grele, pentru a-i explica că a greșit dezastruos în cadrul intervenției DIICOT și faptul că urmează să fie demisă. Puteam, în mod evident, să nu îi dau niciun telefon, să nu îi explic absolut nimic și pur și simplu să o dau afară”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Și a continuat: „În fond, doamna Zară ocupa o funcție politică, în care a fost numită. Regula este simplă: cine te numește te și demite. Nu e nevoie de nicio justificare pentru demitere, cum nu e nevoie de nicio justificare pentru numire. Din eleganță și diplomație, nu am demis-o însă pur și simplu, ci am ales să îi comunic asta în prealabil și să îi explic cum stau lucrurile. În mod regretabil, în politica pesedistă, eleganța și diplomația nu își au locul”.

Pîslaru a mai spus că Alexandra Zară a făcut imediat o conferință de presă ca să se victimizeze, după care „a mers la posturile TV de propagandă”.

„În toată scurta ei carieră profesională, doamna Zară a fost tot timpul o sinecuristă. A ocupat doar funcții politice din partea PSD și a fost plimbată de partid de la Primăria Sector 5, la Parlament și la Guvern doar pentru că era membră PSD. Nu a condus niciodată nicio structură relevantă, dar a fost pusă de PSD să conducă o echipă de peste 70 de profesioniști de la ANPDPD. Și ce o mai recomandă, de asemenea, pe doamna Zară pentru funcții înalte este faptul că tatăl ei este domnul Ovidiu Zară, consilier general la Primăria Capitalei din partea AUR. Tatăl consilier general AUR și fiica președintă cu rang de secretar de stat, sinecuristă PSD – ca să înțelegem dimensiunea reală a lucrurilor. Cât privește activitatea sa profesională, absolut nimic din CV-ul doamnei Zară nu putea vreodată să justifice numirea ei, la 26 de ani, în funcția de președinte ANPDPD”, a mai afirmat Pîslaru.

El susține că Alexandra Zară „a fost numită în acea funcție numai din considerente politice” și că „nu și-a dat demisia pentru că e greu să renunți la o sinecură bine plătită”. „Ei bine, am înlocuit-o pe sinecurista doamnă Alexandra Zară cu doamna conferențiar universitar doctor Ana Rădulescu, care nu este și nu a fost niciodată membră a vreunui partid politic. Am înlocuit o domnișoară cu 27 de ani de viață cu un profesionist cu peste 30 de ani experiență profesională în domeniu. Diferența de pregătire dintre cele două se vede de pe Lună și e suficient să pui CV-urile în oglindă. PSD nu pare să priceapă că oamenii s-au săturat de PCR: pile, cunoștințe și relații”, a mai transmis Dragoș Pîslaru.

Reamintim că fosta preşedintă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Alexandra Zară, a fost demisă pe 8 iulie pentru că nu l-a informat pe Pîslaru despre acţiunea DIICOT din 30 iunie referitoare la azilele ilegale din Bihor. „Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineaţa acţiunii, însă i-am spus şi dumnealui că […] mi-a fost învederată expres obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile care mi-au fost aduse la cunoştinţă”.

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