Primul weekend al complexului Nibiru din Costinești are loc în perioada 17–19 iulie 2026, iar distracția se împarte între concertele live de pe Promenadă și festivalul de muzică de la Nibiru Arena.

1. Nibiru Arena (Galaxia Festival) – Concerte și DJ internaționali

-17 – 19 iulie 2026 (între orele 17:00 și 03:00)

Lineup principal:

În primul week-end la Nibiru 2026, pe scenă vor urca nume mari precum Ozuna, DJ Snake, Gordo, Hugel, Nicky Jam și Salvatore Ganacci.

Promenada Nibiru (The Walk) & Center Stage – Concerte zilnice

Program: 18:00 – 04:00

În fiecare seară concertează artiști de top din România (pe scenă vor urca artiști precum Alex Velea, Adi Istrate, Alessandra și alții).

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La Nibiru se găsesc peste 30 de restaurante, terase și scene cu muzică live (pop, petrecere, lăutari și grecească).

Cele mai tari evenimente se desfășoară pe parcursul a 46 de zile

Pe parcursul celor 46 de zile, în interiorul stațiunii se vor desfășura diverse mini-festivaluri tematice. Printre cele mai importante se numără:

Galaxia Festival (16 – 19 iulie) – startul distracției, imediat după deschidere.

K-Pop Days (1 – 2 august) – primul eveniment de o asemenea amploare dedicat culturii coreene în România.

Family Fest (3 – 4 august) – un weekend dedicat jocurilor și activităților pentru părinți și copii.

ROCK DAYS (7 – 8 august) – două zile pline de rock românesc (cu legende și trupe noi).

Retrograde Festival (30 august) – petrecerea de încheiere a verii, axată pe hiturile anilor 2000.

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