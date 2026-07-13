Completarea fișelor de admitere la liceu. Procedură și greșeli de evitat

În perioada 13-20 iulie 2026, elevii care au susținut Evaluarea Națională vor completa fișele de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a, potrivit calendarului oficial. În aceeași perioadă, datele din fișe sunt introduse în aplicația informatică națională, iar elevii și părinții trebuie să verifice cu atenție informațiile listate din calculator și să solicite imediat corectarea eventualelor erori.

Cum se completează corect lista de opțiuni

Fișa se completează în prezența părintelui sau tutorelui legal și a profesorului diriginte, iar documentul trebuie semnat de toate cele trei părți pentru a certifica exactitatea datelor introduse. Specialiștii recomandă ca elevii să-și stabilească opțiunile în funcție de preferințe, nu de mediile de admitere din anii trecuți.

Ordinea recomandată este:

pe primele locuri se trec liceele și specializările dorite cel mai mult, chiar dacă media pare la limită;

urmează opțiunile pe care elevul și le-ar dori în continuare;

la final se completează variantele mai puțin atractive, dar acceptabile, pentru a evita nerepartizarea.

De asemenea, elevii sunt sfătuiți să completeze cât mai multe opțiuni, în ordinea reală a preferințelor.

Cele mai frecvente greșeli pe care trebuie să le evite elevii

Două situații pot produce cele mai mari probleme: completarea greșită a codurilor aferente liceelor și specializărilor și înscrierea unui număr prea mic de opțiuni. O singură opțiune introdusă greșit poate conduce la o repartizare nedorită, iar o listă prea scurtă poate face ca elevul să nu fie repartizat în prima etapă.

În cazul în care este descoperită o eroare, părinții trebuie să o semnaleze imediat profesorului diriginte. Comisia de înscriere transmite solicitarea către centrul zonal de admitere, unde datele sunt corectate în baza informatică.

Fișa inițială se păstrează la dosarul comisiei, iar elevul primește o nouă fișă, tipărită din sistem, care trebuie semnată din nou de candidat, părinte și diriginte.

Cum se calculează media de admitere în 2026

Potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 6.060/2025, admiterea la liceu se face exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională. Media de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la probele Evaluării Naționale, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Cum sunt departajați elevii cu aceeași medie

Media generală din gimnaziu nu mai intră în calculul mediei de admitere, însă poate deveni criteriu de departajare. Dacă doi sau mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face, în următoarea ordine:

media generală de absolvire a claselor V-VIII;

nota de la Evaluarea Națională la Limba și literatura română;

nota de la Evaluarea Națională la Matematică;

nota de la Evaluarea Națională la Limba maternă sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, acolo unde este cazul.

Există însă și situații în care toți candidații sunt declarați admiși. Dacă pe ultimul loc disponibil există mai mulți elevi care au toate criteriile de departajare identice, aceștia sunt admiși toți la opțiunea respectivă.

Cum arată fișa de înscriere la liceu

Când are loc repartizarea computerizată

Prima repartizare computerizată este programată în data de 22 iulie 2026, dată la care elevii vor afla liceul la care au fost admiși. Apoi, între 23 și 28 iulie, candidații repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.

Elevii care nu sunt repartizați în prima etapă, nu își depun dosarul sau provin din seriile anterioare și nu au împlinit 18 ani până la începutul anului școlar vor putea participa la a doua etapă de admitere, care începe 31 iulie 2026.

Calendarul admiterii la liceu 2026

13-20 iulie 2026

completarea fișelor de înscriere de către elevi, părinți și diriginți;

introducerea datelor în aplicația informatică;

verificarea și corectarea eventualelor erori.

15-17 iulie 2026

completarea opțiunilor pentru candidații nerepartizați pe locurile speciale destinate elevilor romi și celor cu CES sau pentru cei care renunță la locurile obținute și participă la repartizarea generală;

20 iulie 2026

transmiterea bazelor de date către comisiile județene și către Centrul Național de Admitere;

21 iulie 2026

verificarea și corectarea ultimelor erori din baza de date;

22 iulie 2026

repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

publicarea locurilor rămase libere.

23-28 iulie 2026

depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați;

28 iulie 2026

liceele comunică locurile rămase libere după încheierea înscrierilor;

29-31 iulie 2026

rezolvarea situațiilor speciale de către comisiile județene de admitere;

31 iulie 2026

începe a doua etapă de admitere pentru candidații nerepartizați sau pentru cei din seriile anterioare care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie.

Top 5 cele mai bune licee din București după media de admitere în 2025

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – media de admitere 9.62; Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – media de admitere 9.62; Colegiul Național „Sfântul Sava” – media de admitere 9.60; Colegiul Național „Spiru Haret” – media de admitere 9.52; Colegiul Național „Mate Basarab” – media de admitere 9.42;

SURSA: bacplus.ro

Top 5 cele mai bune licee din țară după media de admitere în 2025

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța – media de admitere 9.57; Colegiul Național Iași – media de admitere 9.42; Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași – media de admitere 9.37; Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași – media de admitere 9.37; Liceul teoretic „Avram Iancu”, Cluj Napoca – media de admitere 9.35

SURSA: bacplus.ro

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