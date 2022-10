Betty Salam, declarații la 6 luni după operația de implant mamar. Ce s-a întâmplat în timpul recuperării și ce spune despre intervenția făcută la cunoscutul estetician Pascal Dameh

În perioada imediat următoare intervenției, Betty Salam a declarat că a trecut printr-o intervenție care nu i-a creat mare disconfort, poate doar cel specific recuperării, iar acum, la șase luni după ce a apelat la bisturiu, se declară mai mult decât mulțumită că a luat această decizie.

Ce spune Betty Salam despre specialistul la care a apelat pentru operația de implant mamar: „Cred că multe femei înțeleg!”

Artista nu a ezitat să menționeze numele medicului care s-a ocupat de intervenție. Se pare că tânăra s-a lăsat pe mâinile cunoscutului chirurg, preferatul vedetelor din România și din afară, dr. Pascal Dameh, care s-a ocupat cu grijă ca intervenția să fie nu doar ușoară, ci perfectă! Betty Salam a declarat că a durat mai mult timp până a decis care va fi medicul în mâinile căruia se va lăsa, iar decizia luată s-a dovedit a fi cea mai bună, ne spune ea.

„A trecut jumătate de an de la intervenție și m-am recuperat fabulos! Pentru mine, în calitate de artist, contează foarte mult să arăt impecabil și mămică tânără fiind, îmi doresc să am grijă de mine și să mă simt împlinită cu felul în care arăt. Cred că multe femei înțeleg! Schimbările din perioada sarcinii au fost vizibile și din nevoie am apelat la această intervenție, dar și la domnul doctor Dameh, despre care am tot auzit că este unul dintre cei mai buni și așa s-a dovedit să fie!”, spune Betty Salam.

Recomandări Când șeful Poliției Capitalei nu spune adevărul: 33 de accidente grave au provocat șoferii băuți în București și 3 au făcut șoferii aflați sub influența drogurilor

Cântăreața menționează că dr. Pascal Dameh a încurajat-o și a convins-o că ia cea mai bună decizie pentru propria persoană. De asemenea, fata celebrului manelist declară că a primit sfaturi prețioase și răspunsuri la toate întrebările adresate chirurgului înainte de procedură. Mai mult, fericită pentru rezultatul obținut și pentru că și-a recăpătat încrederea, este pregătită să strălucească din nou în ochii publicului său: „Sunt fericită pentru tot ce am făcut și mulțumită cu gândul că am știut să cer ajutor și astăzi mă pot bucura de mine însămi ca femeie, mamă, soție și artist! Sunt mai pregătită ca oricând să pun cărămidă peste cărămidă pentru cariera mea!”, mai adaugă fata celebrului manelist Florin Salam.

La 6 luni după intervenție, tânăra spune că și-a îndeplinit visul care avea la bază, de fapt, o necesitate. Betty Salam declară că se simte foarte bine în pielea sa și are mai multă încredere în sine. Dacă până la a trece prin această intervenție, tânăra evita să poarte anumite ținute, simțind nevoia să-și acopere bustul, acum declară că se bucură să îmbrace orice! Mai mult, ea încurajează toate femeile care simt nevoia unei astfel de proceduri să nu ezite în luarea deciziei.

Recomandări REPORTAJ. Libertatea a mers în satul Gârcini, unde curierii nu îndrăznesc să intre, şi l-a întâlnit pe Adrian, tatăl a șapte copii: „Vreau să scap de aici”

Doctorul care s-a ocupat de fata celebrului manelist spune că folosește unele dintre cele mai noi tehnici care reduc durerea și disconfortul: „Folosesc tehnici noi în urma cărora disconfortul este extrem de redus după operație și permite pacientei o mobilitate a brațelor mult mai mare. Am multe paciente care se reîntorc la activitatea de birou la doar 5 zile. Bineînțeles, toate acestea la recomandarea mea”, a spus dr. Pascal Dameh pentru o revistă.

Specialistul oferă excelență în medicina estetică și este plasat în rândul celor mai buni medici din industrie, adunând în palmares numeroase stagii de pregătire la cele mai mari universități și congrese naționale și internaționale.

Clinica Dr. Pascal Dameh este situată în Bulevardul Primăverii nr. 19, sector 1, București. Pentru mai multe informații puteți apela la numărul de telefon +4 0745 539 109 sau puteți trimite un e-mail la adresa [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știți cât a ajuns să coste un duș fierbinte?”. Dezvăluire șoc făcută de un român mutat în Danemarca

Playtech.ro Decizia ȘOC luată de Meghan Markle și Prințul Harry. Răsturnare de situație în SCANDAL, nimeni nu se aștepta

Viva.ro Câți bani a putut să dea mama Geta ca dar la nunta fiicei ei. Cum a reacționat Culiță Sterp, după ce s-a deschis cutia

Observatornews.ro Schimbări la examenul pentru permisul auto. Proba practică ar putea fi susținută și cu examinatori autorizați

Știrileprotv.ro O ucraineancă a dezvăluit întrebarea pe care o pun mereu soldații ruși în localitățile pe care le invadează. VIDEO

FANATIK.RO Cum a murit, de fapt, Ana Aslan. Comuniştii nici măcar nu au vrut să-i respecte ultima dorinţă: “A fost ţinută la camera frigorifică 24 de ore”

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Află cât îți poți permite să plătești lunar pentru un credit