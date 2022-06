VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 32

„Un raliu la care am revenit cu bucurie, probele speciale și zona fiind superbe. Un raliu în care am mai făcut pași înainte și am avut un ritm mult mai bun față de ultima etapă. După o primă zi în care am pierdut secunde importante pe urcarea de pe Transrarău, sâmbătă am încercat să creștem ritmul și să ne îmbunătățim evoluția după fiecare probă, astfel că după mai mult de 122 km de probe speciale am terminat raliul la puțin peste o secundă de concurentul din fața noastră. Suntem mulțumiți de faptul că am progresat, suntem conștienți că mai avem de lucru, dar important este că facem pași înainte. Apa minerală naturală Borsec a fost lângă noi pe tot parcursul raliului Bucovinei, așa cum ne-am obișnuit deja. Următoarea etapă se va desfășura la Sibiu, pe macadam, în luna iulie. Mulțumim partenerilor noștri UniCredit Leasing, Generali, Borsec, Hofigal, Defi, Interflon, Set Prod-com, Mobil 1 prin Star Lubricants și echipei tehnice Omega Motorsport”, a declarat pilotul Adi Teslovan.

Foto rallycow / Mihai Ștețcu

GSP.RO Cu iubita acasă, starul petrece cu femei și 116 sticle de șampanie. Detalii picante. Cum a fost surprins

Playtech.ro ȘOC! România, ÎN PERICOL! Planul HALUCINANT al lui Putin pentru aceste zile

Observatornews.ro Subiecte Română BAC 2022. Particularităţile unei comedii studiate şi text la prima vedere din Nicolae Iorga

HOROSCOP Horoscop 20 iunie 2022. Scorpionii ar trebui să se lase în voia sentimentelor frumoase și să acționeze ținând cont de ele

Știrileprotv.ro Stare de urgență în Italia. Incredibil ce se întâmplă în nordul și în centrul țării

Orangesport.ro O tânără speranţă a ţării în sport întreţine relaţii intime pentru bani: "Când i-am spus mamei, a fost şocată". Punctul critic i-a schimbat viaţa

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ: Laurențiu Damian a trecut prin 8 operații pe coloană, până să-l întâlnească pe neurochirurgul Tiberiu Maior când lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură