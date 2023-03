Capitalele Poloniei – Varșovia și Cracovia

În întreaga sa istorie, de la începuturile ei din jurul anului 990, Polonia nu a avut decât două capitale – la început, Cracovia (Krakow), devenită capitală în jurul anului fondării (primele mențiuni de capitală apar în anul 1038, dar se știe că orașul a existat și înainte de fondarea Poloniei, însă gloria Cracoviei a început cu adevărat după 1250, când a fost complet reconstruită după atacul tătarilor care a ras orașul de pe fața pământului). În 1596, capitala a fost mutată la Varșovia – istoricii spun că principalul motiv îl reprezintă nevoia de a fi într-un oraș care era mai aproape de Lituania, într-un moment în care Polonia se unificase cu Lituania formând Rzeczpospolita, în timp ce gurile rele susțin că mutarea a avut loc din cauza faptului că Palatul Wawel ar fi luat foc în timpul unui experiment de alchimie făcut de regele Sigismund III Wasa, în lipsa alchimistului-șef. De atunci, Varșovia a fost capitala Poloniei, exceptând perioada în care țara a fost împărțită între Rusia, Prusia și Austria.

Cracovia – este una dintre bijuteriile medievale ale Europei, unul dintre cele mai frumoase orașe istorice ale continentului. Ca orice oraș, Cracovia are o piață centrală amplă, unde se desfăceau mărfuri aduse de neguțători din toată lumea (se cunoaște că ajungeau aici și negustori moldoveni cu vin, cai, vite și miere, în special) și care până în zilele noastre este clădirea principală a pieței centrale. Dar, indiscutabil, cel mai spectaculos monument al orașului este Palatul Wawel, palat regal timp de secole – aici se găsesc unele dintre cele mai prețioase obiecte istorice din toată Polonia – picturi renascentiste, sculpturi clasice, porțelan, arme, podoabe de aur și multe altele. Dar Wawel nu este doar un palat sau un muzeu de artă – este inima Poloniei, aici se află toată simbolistica națiunii poloneze și tot aici își dorm somnul de veci cei mai mari regi din istoria Poloniei. Nu ratați să descoperiți celebrele tapiserii provenite din vremea dinastiei Jagello – le puteți vedea pentru că au fost salvate în 1939 de naziști și comuniști cu ajutorul României – tezaurul polonez, dar și aceste tapiserii istorice au fost transportate în România și mai departe, în Canada, fiind salvate de tandemul nazisto-sovietic. Știți care mai este legătura între România și Palatul Wawel? Tapiseriile lor și tezaurul nostru au fost furate de ruși, care au refuzat returnarea lor, fiind „jaf de război”, o procedură legală din istoria de sute de ani a Rusiei. Dacă tezaurul nostru a dispărut fără urme, tapiseriile poloneze sunt expuse în diverse muzee ale Rusiei.

(Cracovia – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

De asemenea, este o încântare să te plimbi pe jos pe străduțele întortocheate ale Cracoviei. Vei descoperi, aproape la fiecare pas, colțuri pitorești, flori, minunății arhitecturale, magazine, restaurante, baruri, pur și simplu un oraș absolut încântător.

Varșovia – este actuala capitală a Poloniei și a jucat acest rol timp de sute de ani. Există și un oraș vechi, destul de mic comparativ cu Cracovia, dar care are o poveste emoționantă. Ce vedeți în Varșovia, vechi sau nou, nu exista în 1945. În 1944, armata de rezistență internă Armija Krajova s-a revoltat față de ocupanții naziști în momentul în care trupele sovietice au atins râul Vistula și erau la doi pași de Varșovia. Dar Stalin a decis că ar fi o idee foarte bună ca naziștii să-i ucidă pe polonezi și să distrugă capitala Poloniei, așa că Armata Roșie a asistat impasibilă la insurecția de la Varșovia și la înăbușirea ei în sânge de către ocupanții naziști. După înfrângerea Armijei Krajova (Armata de Acasă), Hitler a ordonat distrugerea întregii Varșovii, în așa fel încât să nu mai rămână piatră pe piatră. Ordinul a fost executat. După ce hitleriștii au definitivat distrugerea Varșoviei, rușii au trecut Vistula… Asta, ca să înțelegeți de ce polonezii îi „iubesc” așa de mult pe rusnaci.

(Varșovia – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Dar orașul vechi are o poveste și mai interesantă. A fost reconstruit complet. De la zero. Dar nu cum arăta în 1939, ci cum arăta în… 1770 – 1780, în perioada de aur a Varșoviei înainte de hăcuire. Pictorul italian Bernardo Bellotto a fost angajat de regele Poloniei în perioada respectivă să creeze 20 de picturi ale Varșoviei. Bellotto a fost un vedutista, adică un pictor de peisaje pe care le reproducea cu detalii de-a dreptul fotografice. Ei bine, centrul vechi al Varșoviei a fost reconstruit după picturile lui Bellotto! Singurul monument pe care autoritățile comuniste nu au vrut să-l reconstruiască a fost Palatul Regal – fiind un simbol al unei Polonii independente și mândre. Și comuniștii au zis „ce… în Berlinul de Est, autoritățile comuniste ale RDG au reconstruit palatul regal distrus în război?”. Nu, au ridicat o monstruozitate – Palatul RDG. De ce l-ar reconstrui comuniștii polonezi pe al lor? Într-un final, sub presiunea poporului polonez, comuniștii au fost de acord ca palatul să fie reconstruit, dar, din păcate, bugetul nu mai avea niciun zlot, Polonia era în criză economică (și era, ca toate statele comuniste). Au intervenit aici polonezii din toată lumea, s-au strâns dolari de la polonezii din America, mărci germane de la refugiați, câte un pic din salariile de mizerie ale muncitorilor polonezi, muncă voluntară, donații. S-a donat până și aurul dentar al muribunzilor, la cererea acestora, aflați pe patul de moarte. În 1980, palatul era reconstruit, iar în 1984 a fost redeschis publicului. Într-una dintre săli se află operele lui Bellotto. Încet-încet, polonezii triumfau în lupta împotriva comunismului adus de ruși.

Circuitul Polonia 2023 – tarif de la 335 de euro pentru 6 zile (6 nopți de cazare la hoteluri de 2 și 3 stele cu mic dejun în zonele Budapesta, Cracovia, Varșovia și Oradea), transport cu autocar clasificat și asistență turistică în limba română pentru întreaga perioadă – este oferit de agenția Europa Travel de trei ori pe an, cu plecare din 22 iunie, 16 iulie și 20 august. Detalii pe site-ul https://europatravel.ro/ sau la telefon 021.9407.

