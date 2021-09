Unele studiouri de videochat pot avea un program destul de strict, insa orice femeie are posibilitatea de a alege mediul potrivit unde sa isi desfasoare activitatea. Exista si studiouri care ofera libertatea de a personaliza programul de munca. Wow-agency.ro, spre exemplu, este unul dintre cele mai apreciate studiouri din Bucuresti, aflandu-se in topul preferintelor angajatelor datorita numeroaselor beneficii pe care le ofera. Programul la acest studio este, asadar, flexibil, iar castigurile sunt mai mult decat substantiale. Fetele reusesc sa obtina un statut financiar, indeplinindu-si chiar si cele mai arzatoare dorinte intr-un timp foarte scurt. Spre exemplu, achizitionarea unei masini, a unui apartament in Bucuresti sau vizitarea unei tari exotice nu mai reprezinta un vis greu de atins.

Mai mult decat atat, fetele se pot bucura si de timpul liber reusind sa isi organizeze mult mai bine treburile personale. Foarte multe modele jongheaza cu succes intre studiile universitare in Bucuresti sau hobbyurile lor si jobul intr-un studio videochat. Pare greu de crezut? Ei bine, chiar este adevarat!

Cum arata programul unui model de videochat?

In general, un model de videochat lucreaza tot 8 ore pe zi, insa programul se poate ajusta, ora de incepere fiind flexibila. Fetele aleg sa fie disciplinate si isi aloca acelasi interval orar in fiecare zi. In felul acesta, reusesc sa pastreze legatura cu clienti fideli, care sunt dispusi sa le caute de fiecare data. Un program haotic poate duce la pierderea clientilor regulati, acestia fiind cei mai dispusi sa plateasca sume mari de bani. In timp ce unele modele din studio prefera programul de zi, altele se orienteaza pentru programul de noapte, destinat tarilor aflate pe un alt fus orar, precum Statele Unite ale Americii.

Indiferent de varianta aleasa, fetele trebuie sa stie ca nu vor interactiona niciodata cu clienti din Romania (acestia au ban pe IP-urile din Romania sau Moldova), ci doar cu persoane din Germania, Franta, Canada sau alte astfel de tari. Riscul de fi vazute de familie sau prieteni este practic inexistent, ceea ce reprezinta un mare punct in plus pentru cele care iau in calcul alegerea unui astfel de meserii intr-un studio de videochat.

Castigurile in videochat depind de program

Ca in orice alt domeniu, castigurile sunt direct proportionate cu munca depusa. Salariul unui model de videochat este unul destul de atractiv, depasind cu mult venitul minim oferit in Bucuresti. De regula, fetele pot ajunge sa incaseze chiar si mii de euro lunar, fiind motivul pentru care este una dintre cele mai cautate meserii la ora actuala. Pentru a ajunge, insa, la aceasta performanta este nevoie de multa munca, de perseverenta, dar si de dorinta modelelor de videochat de a se autodepasi.

Nu doar salariul reuseste sa atraga fetele spre aceasta meserie, ci si beneficiile pe care acest mediu le ofera. Flexibilitatea, confidentialitatea si suportul constant cantaresc la fel de mult in luarea unei astfel de decizii. Studiourile de videochat vin in ajutorul fetelor dornice sa isi depaseasca conditia oferindu-le posibilitatea perfectionarii limbilor straine, spre exemplu. Un model care poate purta o conversatie elevata cu un client strain va avea castiguri mult mai mari, comparativ cu alte fete care nu stapanesc deloc limba engleza.

