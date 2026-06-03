Care este suma minimă pentru a instala fotovoltaice pe acoperișul tău?

În realitate, configurația minimă viabilă pentru o locuință este un sistem de 3 kW, care acoperă nevoile energetice ale unui apartament sau unei case mici. Această capacitate produce suficientă energie pentru a face diferența în factura lunară, fără să necesite o investiție semnificativă.

Costul real al unui sistem minim

Un sistem de 3 kW include de obicei 6-8 panouri fotovoltaice monocristaline, un invertor on-grid și structurile de montaj pe acoperiș. Panourile de calitate – cum ar fi cele JA Solar sau Trina Solar – costă între 300 și 800 de lei bucata, dar prețul final include și invertorul, cablajul și munca de instalare.

Programul Casa Verde schimbă complet ecuația financiară. Subvenția acoperă până la 30.000 de lei pentru sistemele de minimum 3 kW, ceea ce înseamnă că poți obține practic întreaga instalație fără să scoți bani din buzunar – doar cu documentația în regulă și un instalator validat AFM. Chiar dacă nu obții finanțare imediat, opțiunile de plată în rate pe 12-60 de luni fără avans fac investiția accesibilă aproape oricui.

Cum funcționează economiile și termenul de amortizare?

Un sistem de 3 kW instalat în România generează anual între 3.000 și 4.000 kWh, în funcție de orientarea acoperișului și zona geografică. Asta se traduce într-o reducere a facturii cu 30-50 la sută pentru o gospodărie cu consum mediu – economii de 150-250 lei lunar, adică 1.800-3.000 lei pe an.

Calculul amortizării este simplu. Dacă ai investit 18.000 lei și economisești 2.400 lei anual, recuperezi banii în aproximativ 7 ani. Cu subvenția Casa Verde aplicată, perioada scade la 3-4 ani sau dispare complet dacă ai acoperit integral costul prin program. După ce s-a amortizat investiția, beneficiezi de energie aproape gratuită pentru încă 20-25 de ani – durata de viață a panourilor fotovoltaice de calitate.

De ce 3 kW este minimul viabil pentru locuințe?

Din perspectivă energetică, 3 kW reprezintă pragul sub care sistemul devine prea mic pentru a produce un impact real. Această capacitate acoperă consumul unui frigider, al aparatelor de aer condiționat pe perioada verii și al electronicelor de bază dintr-o gospodărie obișnuită. În regim on-grid, excesul de energie se returnează în rețea, iar tu devii prosumator – statut care îți oferă credite energetice pentru consumul nocturn.

Din perspectivă legală și administrativă, 3 kW este exact minimul acceptat în majoritatea programelor de finanțare și îndeplinește cerințele pentru obținerea certificatului de racordare la distribuitor fără complicații suplimentare. ANRE a simplificat procedurile pentru aceste capacități mici, astfel că durata de la comandă la instalare funcțională poate fi de doar 30 de zile lucrătoare.

Investiția minimă pentru un sistem fotovoltaice funcțional pornește de la 15.000-20.000 lei, iar cu programele active de finanțare aceasta poate fi redusă semnificativ sau chiar acoperită integral. Genway oferă analiză gratuită a locației tale și calculează exact cât vei economisi după aplicarea subvențiilor — cu peste 33 de ani de experiență și 13.500 de sisteme instalate, echipa de specialiști te poate ghida prin tot procesul, de la documentație până la racordare.

Foto: Unsplash

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