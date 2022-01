În timpul celor 120 de minute petrecut alături de Mihai Morar, într-o discuție pentru un nou episod al podcastului „Fain & Simplu”, actrița a făcut o sumedenie de mărturisiri. De la drama pierderii soțului și până la părerea strict personală pe care o are despre certificatul verde, nimic nu a fost ratat.

Cu deschiderea de care poate fi capabilă o femeie care încă suferă după pierderea jumătății ei, Carmen Tănase i-a povestit lui Mihai Morar care a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

„A fost un moment foarte greu… (n.red. – pierderea soțului ei) Nu știu dacă cel mai greu, poate că cel mai greu… Nu! Poate că egal cu ăsta a fost cel în care l-am pierdut pe tata, dar a fost un moment… Un moment amar că nu am putut să… Eu m-am luat la trântă… reminiscențe din băiețismul copilăriei, eu m-am luat la trântă cu doamna aceea periculoasă în negru și am zis «te înving eu pe tine, nu mi-e frică de tine și eu te înving!».

Și faptul că nu am reușit să o înving a fost ceva… Pentru că eu i-am dat lui Țucu tot timpul speranțe, așa am considerat eu atunci să îi ascund adevărul și să îi dau speranțe ca el să fie pozitiv, pentru că pozitivismul în gândire te ajută foarte mult și într-o boală fizică. Și tot timpul i-am zis că o rezolvăm… Nu mai eu știu ce era în spatele acestei chestii și am ținut-o așa până în ultimul moment. Și m-a învins asta pe mine (moartea – n.r), m-a învins. El știa diagnosticul, dar i-am zis că putem învinge diagnosticul, că se poate, eu știam că nu se poate”, a povestit actrița în cel mai nou episod al podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar.

„Am purtat conversația cu Carmen Tănase cu o zi înainte de a împlini 61 de ani. Episodul e o poveste de viață a unui om care nu pretinde că poate da lecții de viață. E un episod despre marile întâlniri ale vieții sale, despre oamenii care au clădit-o, de la tatăl, care rămâne «bărbatul vieții mele», până la fiul, «marea mea întâlnire», alături de care s-a mutat, anul trecut, într-o casă, la țară”, este, iată, concluzia lui Mihai Morar după două ore de discuții cu actrița, pentru un nou episod al podcastului „Fain & Simplu”.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Produsul care s-a vândut în Lidl la preț de chilipir, deși valorează o avere. E de 40 de ori mai scump, ce s-a întâmplat în Anglia

Observatornews.ro Om de afaceri sibian, găsit mort în pădurea Băneasa din București. Alexandru Coman era dispărut de trei luni

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat în Rusia după ce Putin a trimis armata la granița cu Ucraina. Probleme uriașe

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată