Fiecare produs pe care îl folosim necesită materii prime pentru a fi fabricat. Atunci când obiectele sunt aruncate fără a fi reciclate, aceste resurse sunt pierdute, iar producția unor bunuri noi presupune extragerea unor cantități suplimentare de materii prime. Când reciclăm, o parte dintre materialele deja existente sunt recuperate și reintegrate în circuitul economic. Astfel, consumul de resurse noi este redus.

Acest principiu este cu atât mai important în cazul echipamentelor electrice și electronice. Telefoanele mobile, laptopurile, electrocasnicele, televizoarele și alte dispozitive conțin cupru, aluminiu, aur, argint, metale rare și alte materiale valoroase. Dacă sunt colectate și reciclate corespunzător, multe dintre ele pot fi recuperate și folosite din nou pentru fabricarea altor produse.

Pe de altă parte, dacă le abandonăm sau aruncăm împreună cu deșeurile menajere, ele vor deveni o sursă de poluare. Unele componente conțin substanțe care necesită tratare specializată pentru a nu afecta solul, apa și sănătatea oamenilor. De aceea, colectarea separată și reciclarea sunt o etapă importantă în protejarea mediului.

Beneficiile reciclării nu se limitează doar la conservarea resurselor naturale. În multe cazuri, procesarea materialelor reciclate consumă mai puțină energie decât producerea acelorași materiale din resurse virgine. Acest lucru contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la diminuarea impactului asupra schimbărilor climatice.

În România, deși interesul pentru reciclare este în creștere, există încă numeroase echipamente electrice și electronice care rămân depozitate în locuințe ani la rând. Multe persoane păstrează telefoane vechi, încărcătoare, tablete sau alte dispozitive pe care nu le mai folosesc, fără să se gândească că pot fi reciclate și transformate în resurse utile.

Pe lângă implicarea cetățenilor, un rol important îl au și organizațiile care dezvoltă sisteme eficiente de colectare și reciclare pentru deșeurile electrice. Compania Environ este una dintre organizațiile care contribuie activ la gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din România. Prin colaborarea cu producători, importatori și autorități, Environ sprijină implementarea obligațiilor privind colectarea și valorificarea acestor deșeuri și desfășoară campanii de informare dedicate publicului.

Economia circulară, un model care promovează reutilizarea și reciclarea resurselor, devine tot mai importantă la nivel european. În loc ca produsele să fie fabricate, utilizate și apoi eliminate,  sunt integrate într-un ciclu în care materialele sunt recuperate și folosite din nou. Acest model contribuie la reducerea consumului de resurse naturale și la dezvoltarea unei economii mai sustenabile.

Fiecare dintre noi poate contribui la acest proces prin gesturi simple: colectarea separată a deșeurilor, predarea echipamentelor electrice uzate către centre autorizate și alegerea unor produse cu o durată de viață mai mare. Când sunt repetate la scară largă, aceste obiceiuri simple pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Reciclarea electronicelor nu rezolvă singură toate problemele de mediu, însă reprezintă una dintre cele mai eficiente metode prin care putem reduce cantitatea de deșeuri, conserva resursele naturale și limita poluarea. Cu implicarea autorităților, a companiilor și a consumatorilor, fiecare echipament reciclat devine o resursă recuperată și un pas înainte către un viitor mai curat și mai responsabil.

Foto: Environ

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