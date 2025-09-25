Dar situația este puțin mai diferită atunci când în centrul atenției sunt cei mai în vârstă! Senectutea nu este deloc o etapă ușoară în viața noastră și este vârsta la care lipsa socializării se simte cel mai acut. De aceea ne folosim de orice prilej ca să discutăm.

Și să nu mai avem impresia că suntem singuri. Că nu mai este nimeni în jurul nostru care să ne deschidă ușa, după cum se spune. Și nu este deloc o exagerare, iar afirmația care urmează a fost dovedită prin multe studii de specialitate.

Astfel, lipsa socializării la persoanele în vârstă este una dintre cauzele care pot să ducă la agravarea sau apariția unor afecțiuni medicale. Nu ne referim doar la cele legate de starea psihică, mentală, ci și la starea de sănătate fizică.

Să socializezi îți poate prelungi viața

Nu poți să ne contrazici: pentru vârstnici, lipsa de socializare chiar înseamnă boală. Din păcate, de prea multe ori, realitatea este total diferită de planurile noastre de viață. Noi, adulții de azi și copiii de ieri, nu mai putem să ne ocupăm așa cum trebuie de cel drag nouă. Ajuns acum la o vârstă înaintată.

Nu ne referim doar la preocuparea ca să își ia medicamentele zilnic, să îi pregătim ceva de mâncare, să îi fie achitate facturile. Ci și simpla vizită este uneori peste puterile noastre. Dacă te confrunți cu o astfel de situație trebuie să înțelegi că și internarea într-un azil de batrani poate să fie o soluție.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Și o dovadă de iubire. Aici, cel drag ție, nu va putea să se plângă că suferă singurătate. Mai ales dacă vii și tu în vizită destul de regulat și îl ții la curent cu tot ce mai e nou prin familie.

Risc scăzut să sufere de depresie

Singurătatea, bolile, faptul că e simt neputincioși. Ba chiar ”o povară” îi poate face pe cei mai în vârstă să fie mult mai predispuși să sufere de depresie. Între stările de depresie, anxietate și izolare social există o legătură strânsă, demonstrată și prin numeroase studii medicale.

În mod paradoxal, se pare că aproape toți cei care sunt internați într-un azil de bătrâni care funcționează în mod profesionist. Nu cad pradă acestor afecțiuni. Ba, mai mult, simt cum li se aprinde din nou pofta de viață.

Este și normal să fie așa din moment ce pot să participe la o mulțime de activități în fiecare zi. Sunt înconjurați de multe persoane și pot să se bucure din nou de ceea ce îi înconjoară.

Poate reduce riscul să fie diagnosticat cu demență

Înaintarea în vârstă presupune, printre altele, și faptul că ești mult mai predispus să suferi de unele afecțiuni, fizice, mentale și uneori chiar amândouă. Pentru un bătrân singur, să se poată lupta cu neplăcerile acestora nu este deloc simplu.

Nici cei dragi nu pot să îi fie alături, ceea ce face ca totul să fie și mai greu. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre boli care afectează funcțiile cognitive. Este suficient să amintim doar de demență sau Alzheimer, și deja toată lumea știe despre ce este vorba.

Toți cei care au primit un astfel de diagnostic, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aibă parte îngrijire de specialitate în mod permanent. Oricât de multă bunăvoință ar putea să aibă ceilalți membri ai familiei, sunt afecțiuni care sunt greu de gestionat. În acest caz, internarea într-un azil de bătrâni ajunge să fie cea mai bună soluție.

Sănătatea trebuie să fie mereu o prioritate

Din varii motive, nu le putem fi alături celor dragi nouă mereu, așa cum poate ar trebui să fie normal. Avem propriile responsabilități. Propria familie. Ca să nu mai amintim și distanța prea mare sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu putem să ne achităm de această sarcina. Una normală.

În aceste condiții, nu trebuie să ne mire faptul că starea de sănătate a vârstnicilor începe să aibă de suferit. Prin urmare, cu riscul să fim acuzați că ne repetăm. Să apelezi la această soluție, să îi internezi într-un centru specializat reprezintă pentru ei să se bucure îngrijirea corectă.

Recomandări Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Și asistența medicală care le este necesară. În plus, faptul că sunt alături de alte persoane îi va face să se simtă mai bine, că sunt din nou într-un colectiv, contează enorm. Nu uita însă că vizitele tale le vor face multă plăcere.

De asemenea, reține că în cele mai multe cazuri, internarea se face doar cu acordul seniorului, așa că puteți să vizitați în prealabil împreună câteva astfel de centre ca să vezi care ar putea să fie pe placul lui.

Să reduci stresul nu e nici ușor, dar nici imposibil

Faptul că pot discuta cu alte persoane de aceeași vârstă, că pot lega prietenii noi, că sunt sub atenta supraveghere a personalului și nu numai. Pot duce la reducerea nivelului de stres resimțit de senior.

Asta înseamnă și că organismul său va funcționa mai bine, iar afecțiunile cu care a fost diagnosticat sunt mai ușor de gestionat. Ca să rezumăm, cu siguranță o bună socializare îl ferește pe cel drag nouă.

Ajuns la o vârstă respectabilă, de multe neplăceri, care au legătură în special de sănătatea sa fizică și mentală. Prin urmare, în sarcina ta cade să iei măsurile necesare în acest sens.

Iar dacă aceasta presupune chiar și internarea lui într-un centru specializat, atunci nu este nicio problemă. Doar că trebuie să ai grijă ca azilul de bătrâni pentru care ai optat să acorde cele mai bune servicii.

Sursa foto: Freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE