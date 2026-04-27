Ediția din 26 aprilie a show-ului Survivor România, difuzată la Antena 1, a adus o eliminare surprinzătoare și tensionată, prima după unificarea triburilor. Confruntarea directă dintre doi dintre cei mai puternici concurenți a dus la plecarea lui Alberto Hangan, după 16 săptămâni de competiție intensă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Duel strategic între concurenți puternici

Nominalizările pentru duel au fost rezultatul unei strategii clare. Concurenții au decis ca Lucian Popa să fie primul trimis la eliminare, fiind alegerea tribului. Cel de-al doilea concurent a fost desemnat de câștigătorul colanului de imunitate, Marian Godină, care a optat pentru Alberto Hangan.

Decizia nu a fost una întâmplătoare. Ambii dueliști erau considerați competitori puternici, cu contribuții importante în cadrul probelor. Chiar Alberto a recunoscut strategia din spatele alegerii: „Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci.”

Rezultatul duelului: 3-1 pentru Lucian Popa

Confruntarea s-a desfășurat până la trei puncte, iar Lucian Popa a reușit să se impună cu scorul de 3-1. Astfel, Alberto Hangan a fost eliminat, încheindu-și parcursul în competiție.

Deși eliminarea a fost un moment dificil, Alberto a demonstrat fair-play și recunoștință pentru experiența trăită: „Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos.”

Câți bani a câștigat Alberto Hangan la Survivor România

Participarea lui Alberto Hangan la Survivor România 2026 s-a întins pe durata a 16 săptămâni. Potrivit cancan.ro, acesta ar fi fost remunerat cu aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Astfel, suma totală pe care ar fi încasat-o ajunge la aproximativ 24.000 de euro — o recompensă considerabilă pentru efortul fizic și psihic depus în una dintre cele mai dure competiții televizate.

Chiar dacă nu a ajuns în finală, Alberto Hangan rămâne unul dintre concurenții apreciați ai sezonului, atât pentru performanțele sportive, cât și pentru atitudinea sa în competiție. Eliminarea sa marchează un moment important în dinamica jocului, mai ales în contextul unificării, unde strategiile devin din ce în ce mai decisive.

Competiția continuă, iar tensiunea crește cu fiecare ediție, pe măsură ce lupta pentru marele premiu devine tot mai intensă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE