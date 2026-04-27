Monica Gabor și-a surprins fanii de pe contul de socializare după ce a postat o imagine cu ea, din timpul sportului, în care își expune mândră abdomenul bine lucrat. Iubita lui Mr Pink. S-a refăcut complet după ce a născut în secret a doua oară.

La finalul lunii octombrie 2025, Monica Gabor s-a întors în România, fiind fotografiată de paparazzi prin București. Vedeta a participat atunci la mai multe evenimente.

Mutată de aproape 15 ani din România, Monica Gabor a profitat din plin de zilele petrecute acum în București și, după ce a mers la premiera filmului „Cravata galbenă”, fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a fotografiat și s-a filmat în weekend și la Opera Națională București.

Mai mult decât atât, actuala iubită a lui Mr. Pink, un afacerist chinez al cărui nume real este Poe Qui Ying Wangsuo, s-a întâlnit în România și cu o parte din familia ei, într-un hotel luxos din București.

Irinel Columbeanu a dezvăluit că Monica Gabor a născut un băiețel

În primăvar anului trecut, în cadrul unui interviu, Irinel Columbeanu a dezvăluit că Monica Gabor și Mr. Pink au împreună un băiețel, care s-a născut în secret. Irinel Columbeanu a făcut atunci o declarație neașteptată despre copilul Monicăi Gabor și al lui Mr. Pink, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Mara Bănică.

Mara Bănică: Monica mai are un copil? A născut?

Irinel Columbeanu: Da! Deci eu sunt și bunic prin alianță.

Mara Bănică: Cum bunic prin alianță?

Irinel Columbeanu: Păi, are un copil, l-am și visat într-o noapte. Îl cheamă Mr. Pinky, adică micuțul Pink.

Mara Bănică: Pe copil așa l-a botezat?

Irinel Columbeanu: Nu, așa am visat eu că îl cheamă.

Mara Bănică: Dar ești sigur că are un copil?

Irinel Columbeanu: Da, da! Băiețel. Ar trebui să aibă un an.







