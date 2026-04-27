Sesiune suplimentară, simulare Evaluare Națională 2026. Calendarul probelor

Potrivit calendarului oficial, sesiunea suplimentară a simulării Evaluării Naționale 2026 începe astăzi, 27 aprilie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 28 aprilie, are loc proba scrisă la matematică, iar miercuri, 29 aprilie, are loc proba la Limba maternă. Elevii vor primi rezultatele în data de 8 mai.

38 de școli înscrise, 2.300 de elevi participanți

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 2.300 de elevi de clasa a VIII-a s-au înscris la această etapă suplimentară. Această sesiune vine în contextul în care, la simularea organizată în luna martie, peste 5.200 de elevi din 104 școli nu au participat, pe fondul boicotului cadrelor didactice.

Ministerul Educației a precizat că sesiunea organizată în prezent nu este obligatorie la nivel național, ci are loc doar în școlile care au solicitat această testare. Ministrul Mihai Dimian a făcut o declarație în acest sens, precizând că decizia de organizare a simulării aparține școlilor: „Dacă consideră că testarea de până acum este suficientă sau că rezultatele anterioare sunt bune, este decizia lor. Noi oferim cadrul, evaluatori și o oportunitate elevilor și profesorilor.” Oficialul a adăugat că profesorii care aleg să nu participe își asumă responsabilitatea pentru pregătirea elevilor.

Prin urmare, din cele 104 școli care au boicotat simularea din martie, doar 38 de școli din 10 județe – Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Timiș – și București au decis să organizeze o nouă sesiune. Asta înseamnă că aproximativ 2.900 de elevi din școlile care au ales să nu reia simularea, 66 la număr, nu vor participa deloc la aceste testări preliminare.

Acești copii vor pierde șansa de a se familiariza cu tot ceea ce presupune un examen, cu atât mai mult cu cât de rezultatele obținute la Evaluarea Națională depinde viitorul lor.

Noua simulare a examenului de Bacalaureat 2026, programată în luna mai

Ministerul Educației va organiza o sesiune specială și pentru elevii de liceu. O nouă simulare a examenului de Bacalaureat 2026 va avea loc la mijlocul lunii mai, în perioada sesiunii speciale dedicate olimpicilor.

Elevii de clasa a XII-a din liceele în care nu s-a desfășurat testarea inițială vor avea astfel o nouă oportunitate de pregătire. „Pentru Bacalaureat ne-am propus să oferim acest cadru în perioada organizării sesiunii speciale de Bacalaureat pentru olimpici, la mijlocul lunii mai și dacă va exista interes din partea liceelor o să organizăm”, a declarat recent ministrul Educației, Mihai Dimian.

Oficialul a mai precizat că liceele interesate să susțină o sesiune suplimentară a simulării examenului de Bacalaureat trebuie să își anunțe intenția de participare, urmând ca organizarea să depindă de acest interes. „Am trimis către toate școlile care nu au participat invitația de a se înscrie și vom proceda la fel și pentru această simulare de Bacalaureat. Vom trage concluziile la final”, a explicat ministrul Dimian.

