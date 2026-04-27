Concomitent, un ajutor la bucătărie primește 3.400 de lei pe lună.

Vine bacșișul

Salariile sunt completate din bacșiș, în special în zonele turistice.

„Domeniul restaurantelor din România intră într-una dintre cele mai active perioade ale anului odată cu minivacanța de 1 mai și deschiderea sezonului estival. Pentru angajatori, acesta este momentul în care nevoia de personal crește semnificativ, iar pentru angajați, oportunitățile de câștig devin mai atractive, în special în zonele turistice. Salariile din restaurante variază în funcție de rol, experiență și tipul locației. Pentru pozițiile de bază: ospătari, barmani sau ajutori de bucătar, veniturile pornesc, de regulă, de la un salariu fix apropiat de media pieței, completat de bacșișuri”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

În practică, această componentă variabilă poate avea un impact major asupra câștigului total, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt lunile de vară sau weekendurile prelungite.

Cerere mare de bucătari și chefi

„În zona de bucătărie, salariile sunt, în general, mai stabile și cresc odată cu nivelul de specializare. Bucătarii cu experiență sau chefii pot avea venituri peste medie, în special în restaurantele cu poziționare premium sau în locațiile cu flux mare de clienți. În plus, deficitul de personal calificat din acest segment determină angajatorii să ofere pachete mai competitive pentru a atrage și păstra angajații”, mai spune Drăghici.

Pentru cei care acumulează experiență și își dezvoltă competențele, există perspective de creștere în carieră, inclusiv spre roluri de coordonare sau management, precizează aceasta.

18.800 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 18.800 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 3.600 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

