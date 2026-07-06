Cu un parc auto a cărui vârstă medie depășește 15 ani, tot mai mulți șoferi din România se întreabă nu dacă, ci cât îi costă să-și țină mașina pe drum. Vestea bună e că o bună parte din cheltuială e previzibilă și, cu câteva decizii simple, se poate reduce considerabil — fără să faci rabat la siguranță.

Unde se duc banii

Cele mai mari cheltuieli recurente sunt revizia (ulei și filtre), anvelopele, frânele și bateria. O revizie mică pleacă, orientativ, de la 300–600 lei, iar una mare poate ajunge la 700–1.500 lei, în funcție de model. La un diesel, costurile cresc cu 15–40%. Sunt sume care, înmulțite cu anii, contează în bugetul oricărei familii.

Cum se împarte costul

Orice factură de service are două componente: piesele și manopera. Manopera o plătești oricum, dar la piese ai control total. Aici e marja de economie: cumpărând piesele singur și plătind separat montajul, costul total scade frecvent cu 30–50% față de pachetul „la cheie” al service-ului.

Greșeala care anulează economia

Există o singură capcană care poate transforma economia în pierdere: cumpărarea greșită, fără să verifici compatibilitatea cu modelul exact. O piesă returnată înseamnă timp pierdut, iar una montată greșit poate provoca daune. De aceea, secretul nu e să cauți doar cel mai mic preț, ci piesa corectă la cel mai bun preț. Notează-ți seria de motor și anul de fabricație, folosește filtrarea pe model a magazinului și, când ai dubii, întreabă înainte de comandă. Câteva minute de verificare îți garantează că economia rămâne economie, nu o cheltuială în plus.

Trei reguli care îți salvează bugetul

Cumpără piesele pe modelul mașinii, nu „la aproximație” — eviți returnările și montajul greșit.

Alege branduri OEM, adică exact producătorii care livrează și pe linia de fabrică: calitate de origine, fără preț de reprezentanță.

Nu economisi pe piese de siguranță (frâne) sau pe filtre ieftine care se înfundă și strică altceva mai scump.

Un exemplu concret de economie

Să luăm o revizie mare la o mașină obișnuită. La service-ul „la cheie”, pachetul cu piese incluse poate ajunge la 1.200–1.400 lei. Cumpărând singur uleiul și filtrele potrivite și plătind doar manopera, aceeași revizie poate coborî spre 700–800 lei, cu piese de aceeași calitate sau chiar mai bune. Diferența de câteva sute de lei, înmulțită cu reviziile dintr-un an și cu celelalte intervenții, devine o sumă serioasă la final de an.

Atenție la mitul garanției

Mulți șoferi cred că, dacă mașina e în garanție, sunt obligați să meargă la reprezentanță. Nu e adevărat: poți face revizia și la un service independent, fără să pierzi garanția, dacă se folosesc piese de calitate echivalentă, se respectă planul de întreținere al producătorului, cu documentarea operațiunilor și service-ul este autorizat R.A.R. Practic, ai libertatea de a alege atât unde faci revizia, cât și de unde cumperi piesele.

De unde cumperi contează

Un magazin de piese auto online îți permite să cauți piesa exact pe modelul tău și să compari branduri și prețuri, ceea ce e greu de făcut la ghișeu. Platforme precum AutoEco combină catalogul online cu magazine fizice, așa că poți comanda sau ridica personal. Întreținerea unei mașini nu va fi niciodată gratis — dar, făcută cu cap, costă mult mai puțin decât pare.

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