Ce acoperă asigurarea auto RCA?

Polița RCA este menită să acopere daunele pe care le-ai putea produce altora în trafic, fără să te protejeze direct pe tine sau mașina ta. E un tip de protecție care îți oferă liniște în cazul unui eveniment neprevăzut, dar care are limite clare, stipulate în lege. 

Ce acoperă asigurarea auto RCA, mai exact?

  • Daune materiale provocate altora : dacă lovești o altă mașină, un stâlp sau un gard, polița ta RCA va acoperi costurile de reparație ale bunului avariat;
  • Vătămări corporale sau deces: în caz de accident cu victime, polița RCA poate acoperi cheltuielile medicale, compensațiile financiare și alte costuri generate de suferința fizică;
  • Pagube morale: dacă evenimentul a avut un impact emoțional puternic asupra victimelor, se pot acorda despăgubiri pentru suferința psihică; 
  • Cheltuieli de judecată: dacă accidentul ajunge în instanță, RCA-ul poate acoperi onorariile avocaților sau alte costuri conexe.   

Este important să știi că aceste daune sunt acoperite doar în limita sumei maxime stabilite de lege. 

Ce NU acoperă o poliță RCA?

Deși pare că rezolvă multe, RCA-ul nu acoperă orice situație, iar confuziile sunt frecvente. Multe persoane cred că, dacă au o poliță validă, orice daună este acoperită, inclusiv cele personale. Realitatea este diferită.

Situațiile neacoperite de RCA includ:

  • daunele propriei mașini: dacă ai fost vinovat de accident, nu vei primi despăgubiri pentru reparațiile propriei mașini; 
  • furtul, vandalismul sau incendiile: RCA-ul nu te ajută dacă mașina îți este furată sau vandalizată în parcare; 
  • accidente produse intenționat: orice faptă comisă cu intenție anulează valabilitatea poliței;
  • conducerea fără permis sau sub influența alcoolului: în aceste cazuri, despăgubirea este acordată victimei, dar tu va trebui ulterior să rambursezi integral suma plătită. 

Așadar, dacă vrei să fii protejat complet, vei avea nevoie și de o poliță CASCO, care acoperă riscurile proprii. RCA-ul are rolul să protejeze pe ceilalți, nu pe tine. 

Când intră în vigoare și cum funcționează RCA-ul în practică?

O poliță RCA devine activă din momentul menționat în contract, care poate fi imediat după emitere sau la o dată ulterioară. În cazul unui accident, pașii sunt clari și ușor de urmat dacă știi ce ai de făcut.

Ce trebuie să faci în caz de accident?

  • Completezi constatarea amiabilă, dacă accidentul nu a avut victime;
  • Anunți asigurătorul în cel mult 24 de ore de la incident;
  • Prezinți documentele necesare (buletin, permis, certificatul de înmatriculare, polița RCA etc.);
  • Mașina păgubitului va fi evaluată și reparată pe baza poliței tale RCA. 
Dacă nu te ocupi rapid de toate aceste etape, răspunderea ta financiară poate crește. De aceea, e util să știi ce presupune fiecare pas și să ai asigurarea la îndemână, fie în format fizic, fie digital. 

Ce trebuie să știi despre preț și valabilitate?

Tariful unei polițe RCA variază în funcție de mai mulți factori:

  • vârsta și istoricul șoferului;
  • tip client (persoană fizică sau juridică);
  • tipul autoturismului și capacitatea cilindrică;
  • localitatea în care e înmatriculată mașina;
  • durata asigurării;
  • clasa bonus-malus – dacă ai un istoric fără accidente, vei plăti mai puțin. 

RCA-ul poate fi emis pentru o perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. Dacă alegi o poliță anuală, este fără îndoială, mult mai avantajoasă ca preț.

O poliță RCA nu este doar o bifă pe lista de documente obligatorii. Este un instrument real de protecție financiară pentru momentele în care greșești în trafic și altcineva suferă din vina ta. Nu îți protejează mașina, dar te ajută să nu intri într-un cerc de costuri uriașe sau procese complicate.

Cunoașterea exactă a ceea ce acoperă asigurarea auto RCA îți oferă încredere și claritate. Alege să fii informat, nu doar asigurat. 

Vrei să vezi cât ai de plată pe următoarea poliță RCA? 

Verifică rapid tarifele disponibile și alege ce ți se potrivește!              

Foto: Shutterstock

Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani"
Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani"
Stiri Mondene 15:00
Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani”
Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan la „Insula Iubirii”. Majoritatea pieselor sunt realizate manual, din materiale scumpe
Stiri Mondene 14:43
Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan la „Insula Iubirii”. Majoritatea pieselor sunt realizate manual, din materiale scumpe
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Politică 14:52
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
Reportaj
Politică 13:18
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
