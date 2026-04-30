60 de milioane de euro pierduți și contracte fără licitație

Printre cele mai grave probleme identificate se numără neîncasarea unor penalități de 60 de milioane de euro și atribuirea contractelor fără licitație, potrivit unui raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor.

„Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închiriere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a adăugat Radu Miruţă.

Mai exact, Radu Miruță a spus că spațiile comerciale trebuie închiriate prin proceduri „de bun simț”, „nu pe ochi frumoși sau pe WhatsApp”.

„Nu merge, într-o Românie a secolului XXI, care vrea spre vest și nu spre est, să spunem că doar pe WhatsApp se închiriază spațiile comerciale sau de publicitate și nu printr-o procedură competitivă”.

Potrivit ministrului, una dintre cele mai mari probleme identificate este legată de întârzierea emiterii facturilor pentru penalități aferente unui contract.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasați, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalități, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas”, a declarat Miruță.

Metrorex ar fi atribuit sute de contracte fără licitație, are indicatori de performanță nerealizați sau falsificați, spații medicale neautorizate de peste două decenii și baze sportive utilizate fără temei legal.

Ministrul interimar al transporturilor vrea să întrerupă contractul directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat ministrul interimar al transporturilor.

De asemenea, Radu Miruță a anunțat ieri, 29 aprilie, că biletul de metrou nu se va mai scumpi.

Prețul biletului de metrou ar fi urmat să se scumpească începând cu data de 1 mai.

Cum a ajuns Metrorex în pragul falimentului

Libertatea a dezvăluit cum a ajuns Metrorex în pragul falimentului. Asta după ce un raport de audit, finalizat la începutul acestui an de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, scoate la iveală că Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA se confruntă cu un eșec managerial major în modernizarea flotei de trenuri, pentru că nu a primit toate trenurile contractate de la compania franceză Alstom. Contractul cu Alstom, prevedea achiziționarea a 13 trenuri de metrou, în valoare de peste 103 milioane de euro, care trebuiau livrate până în 2023.

Nerespectarea contractului de către Alstom a generat creanțe masive, dar care există doar pe hârtie. Metrorex a calculat penalități de întârziere în sumă de 160.371.400 de lei împotriva Alstom. Deși suma este colosală, ea figurează în contabilitate drept „creanțe de recuperat”.

Spații comerciale neînchiriate și pierderi masive

Ministrul transporturilor a atras atenția și asupra neînchirierii spațiilor comerciale din stațiile de metrou, o situație ce ar fi putut fi soluționată cu o analiză de securitate la incendiu și respectarea regulilor de siguranță.

De asemenea, Miruță a semnalat contracte de publicitate acordate fără licitație și utilizarea depourilor și clădirilor Metrorex de către alte companii fără a plăti chirie.

„Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește Sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive. A existat pe vremuri un contract între Metrorex și sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-și face bani. A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex”, a explicat ministrul interimar.

Soțul directoarei, în centrul unui scandal

Un alt aspect controversat este legat de faptul că soțul Marianei Miclăuș administrează o parcare Metrorex care generează pierderi anuale de patru milioane de euro.

„Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director general”, a explicat Radu Miruţă.

AGA Metrorex va convoca Consiliul de Administrație pentru demiterea Marianei Miclăuș, a subliniat Radu Miruță.

„Dacă consiliul de administrație nu va decide asta va prelua din vinovăția pentru care va trebui să dea seamă direct Ministerului (…) Trebuie curaj!”.

Raportul Corpului de Control a fost întocmit în urma unei analize realizate de firma de audit financiar independentă SOCECC SRL. Aceasta a atras atenția asupra unei „incertitudini semnificative” privind capacitatea Metrorex de a-și continua activitatea.

În ultimii șapte ani, compania a acumulat pierderi masive atât din exploatare, cât și din investiții, iar raportul subliniază riscul iminent de faliment.

