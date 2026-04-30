În multe regiuni ale țării sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, iar în zonele montane va fi viscol.

Avertizări de vreme severă în zonele montane

Conform prognozelor Accuweather și ANM, orașele din zonele montane vor fi cele mai afectate de aceste fenomene meteorologice extreme. La altitudini de peste 1.400 de metri, se preconizează ninsori abundente, care vor depune un strat de zăpadă între 5 și 8 centimetri.

În Predeal, au fost emise două alerte de vreme severă: prima, valabilă joi, 30 aprilie, între orele 05.00 și 11.00, iar cea de-a doua, sâmbătă, 2 mai, între orele 12.00 și 18.00. În acest oraș, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 1-3 centimetri, și până la acest moment, deja s-a depus un strat subțire de zăpadă.

brazi acoperiți de un strat subțire de zăpadă, în Predeal, 30 aprilie 2026

Plouă, ninge și bate vântul în toată țara

În sudul și estul țării, ploile vor fi predominante, cu cantități de apă estimate între 10 și 15 l/mp, iar pe alocuri se pot înregistra peste 20 l/mp.

În unele regiuni, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu intensitate, atingând viteze de 40-45 km/h, iar în zonele montane înalte, rafalele vor depăși 60-70 km/h.

Luna aprilie se încheie cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, determinate de un anticiclon de origine polară care a pătruns în Europa de Est. Experții meteo avertizează că acest ciclon polar este dificil de dislocat, menținând o situație de blocaj atmosferic.

„Practic, iar se răcește, vor fi temperaturi cu 8-10 grade mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi și ploi, va bate și vântul, apa mării va avea 6-9 grade”, explică specialiștii.

Brumă și precipitații mixte

În intervalul 29 aprilie, ora 9.00, până pe 2 mai, ora 10.00, se vor înregistra temperaturi scăzute în toată țara, cu abateri de până la 12 grade față de media multianuală. Pe timpul nopții, în nordul țării și izolat în alte regiuni, va apărea bruma. În dealurile subcarpatice ale Moldovei, dar și în sud-estul Transilvaniei, se așteaptă precipitații mixte, inclusiv lapoviță, ploaie înghețată și ninsoare.

De asemenea, zăpada și-a făcut simțită prezența de joi, 30 aprilie 2026, și în Culoarul Rucăr-Bran, unde un strat subțire de zăpadă amenință copacii și florile.

o cabană văzută din depărate, în spatele căreia sunt brazi înalți, înconjurată de iarbă și vegetație mare, acoperite de un strat de zăpadă, în Rucăr, Bran, 30 aprilie 2026

Îmbunătățiri prognozate pentru săptămâna viitoare

Deși vremea va fi deosebit de rece joi și vineri, meteorologii estimează o încălzire treptată a vremii începând de săptămâna viitoare. Temperaturile vor reveni treptat la valorile normale pentru începutul lunii mai, aducând o ameliorare a condițiilor atmosferice în cea mai mare parte a țării.

