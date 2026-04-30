Anchetatorii cred că gruparea ar putea fi implicată în aproape 30 de furturi comise în ultimele săptămâni, cu un prejudiciu estimat la sute de mii de euro.

Cazul a ieșit la iveală după o spargere produsă în noaptea de 27 aprilie 2026, în localitatea Niederwinkling, din districtul Straubing-Bogen. Poliția germană a fost alertată după ce un angajat a descoperit mai multe containere forțate într-o zonă industrială.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți suspecți au pătruns în incintă în jurul orei 2.00, au furat un flex și ulterior s-au întors la fața locului pentru a încărca alte bunuri pregătite anterior.

Vehiculul folosit a fost identificat câteva ore mai târziu în zona Hunderdorf, unde se aflau patru bărbați români cu vârste între 28 și 34 de ani, care au fost reținuți pe loc.

Dosarul a fost preluat de Parchetul din Regensburg, filiala Straubing, iar instanța a emis mandate de arestare preventivă pentru furt calificat în bandă organizată. Suspecții au fost transferați în penitenciare din Bavaria.

Poliția din Germania investighează acum dacă grupul este implicat și în alte aproximativ 30 de spargeri similare înregistrate din martie până în prezent în districtele Straubing-Bogen, Landshut, Dingolfing-Landau, Deggendorf și Kelheim.

Prejudiciul total este estimat la peste 100.000 de euro, iar ancheta continuă pentru identificarea întregii rețele.

