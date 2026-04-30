„Îmi aduc aminte că, atunci când ați preluat interimatul funcției prezidențiale, ați spus că nu vă simțiți foarte în largul dumneavoastră, pentru că sunteți un om de executiv. După aceste experiențe foarte concentrate într-un timp scurt la vârful statului, ați fost și președinte interimar, și premier. Pentru alegerile următoare luați în calcul poate o candidatură la Președinția României?”, a fost întrebat premierul și președintele PNL

Ilie Bolojan s-a gândit puțin înainte de a răspunde și a evitat întrebarea: „Am fost 20 de ani un om de executiv. Am încercat să fac ce ține de mine ca primar în Oradea, să creez condiții pentru ca orașul Oradea să se schimbe. Am încercat asta și la Consiliul Județean Bihor și cred că o comunitate se schimbă puternic din poziții de executiv. Sigur, niciun executiv nu poate să facă de unul singur lucrurile. Îți trebuie echipe puternice, îți trebuie echipe competente, îți trebuie un sprijin parlamentar, de exemplu, dacă ești premier, îți trebuie parteneriate cu toate instituțiile de care depinzi”.

Premierul încă în funcție a continuat: „Pentru că, vedeți, dacă ai acțiuni predictibile într-o anumită zonă sau nepredictibile, unele lucruri le poți face într-un fel sau în altfel, le poți face mai bine sau mai prost. Și la un moment dat, pentru mine, având în vedere acești ani în care am fost în serviciul public, este foarte important să respect voturile care mi s-au dat și voi rămâne, în orice situație, un om activ, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România”.

Ilie Bolojan și-a încheiat răspunsul astfel: „Nu contează poziția în care ești, contează să faci ceea ce trebuie. Iar dacă ocupi o poziție, e bine să ți-o exerciți așa cum este nevoie ca să obții rezultate”.

Răspunsul lui Ilie Bolojan despre alegerile prezidențiale viitoare, cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură în care Guvernul poate pica după 11 luni
România traversează o criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan, iar pe 5 mai urmează moțiunea de cenzură prin care Bolojan poate pleca de la Palatul Victoria după 11 luni. Foto: Hepta

În acel moment, moderatoarea a observat că Bolojan a ocolit întrebarea și nu a respins varianta unei candidaturi la viitoarele alegeri prezidențiale: „Înțeleg de aici că n-ați spus nu”.

Bolojan a continuat în același mod și a răspuns fără să facă nicio referire la viitor, ci doar la faptul că nu a candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025: „Păi, v-am spus. Dacă aș fi dorit să fiu într-o poziție, aș fi putut probabil să candidez când a fost o oportunitate, dar consider că am făcut ceea ce a fost nevoie în contextul dat. Am respectat înțelegerile și cred că, v-am spus, nu poziția în care ești este problema, ci acolo unde ești să faci ceea ce trebuie. Și fiecare om, să știți, care e într-o echipă, de la colega din guvern, care face curățenie, în bună regulă, de la cei care lucrează, la cel mai mic post, sunt oameni care contribuie la rezultatul unei echipe. Important este ca acolo unde ești să faci ceea ce ține de tine”.

Premierul și președintele PNL a mai fost întrebat dacă în actuala criză politică se simte susținut de președintele Nicușor Dan. Din nou, Ilie Bolojan a ocolit întrebarea.

„Sunt tot felul de speculații care se folosesc și am tot răspuns la aceste lucruri. Modul în care președintele României, modul în care prim-ministrul României sau orice fel de om care are o răspundere caută să-și exercite responsabilitățile, ține de stilul fiecăruia, de constrângerile instituționale pe care le are, de situația în care se găsește și aceste lucruri le face fiecare așa cum consideră de cuviință”, a afirmat Bolojan.

Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion. Foto: Hepta

Și a încheiat spunând că încearcă zilnic să își exercite funcția de premier la maximum, în limitele existente, astfel încât, la final, să fie convins că și-a făcut datoria.

„Eu am încercat în acest mandat, și asta încerc cât timp sunt premierul României, să exercit această mare responsabilitate și mare onoare pentru mine în așa fel încât să știu că în fiecare zi am făcut maxim posibil în condițiile date ca atunci când nu mai sunt pe funcție, pentru că fiecare om își încheie mai devreme sau mai târziu un mandat… E foarte important să ai confortul ca atunci când te întâlnești cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să stai cu fruntea sus, să știi că ai făcut nu ceea ce dă bine, ci ceea ce trebuie, pentru că în timp lucrurile se vor vedea”, a completat șeful Executivului.

Reamintim că, pe 28 aprilie, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Textul integral al moțiunii de cenzură PSD-AUR poate fi citit în documentul de mai jos:

MOTIUNE DE CENZURA PSD-AUR-PACE - final
