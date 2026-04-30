După ce Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, alături de Smiley și Pavel Bartoș, au revăzut momentele care au primit trei sau patru de „Da” și și au decis cine merită un loc în etapa următoare a competiției, emisiunea ia o pauză timp de o săptămână.

Publicul decide șase dintre semifinaliștii show-ului de la PRO TV

Astfel că vineri, pe 1 mai 2026, „Românii au talent” nu se vede la PRO TV, decizie atent gândită de producătorii emisiunii. Care i-au pus pe fanii show-ului la treabă!

Mai exact, cei de acasă pot decide șase dintre semifinaliștii de la „Românii au talent” 2026.

10 concurenți au primit „Golden Buzz” și au ajuns direct în semifinale: Alexis Stan, Daria Ponomarenko, Miruna Fecioru, Doina Andronachi, Bianca Muntean, Gendai, Anastasia Horbatsevych, Eric și Radu, Mikhail Ermakov și Danny Budiski.

Alți 20 de concurenți au fost ales de jurați: Leo & Teo, Antonia Voroneanu, Denis Flueraș, Ovidiu Prunoiu, DJ Sebic, Baba Jackson, Denis Popovichenko, Lidia Zainea, Andrada Olteanu, Daria Dominica Rusu, Roberto Bunea, Tiago Suma, Duo Paradise, Albert Oprea, Theo Focșăneanu, Luca Dogaru, Ștefania Iftime, David Tabacaru, Adriana Babin și Claire Theault & Anthony Figueiredo.

Însă numărul total de semifinaliști este de 36! Astfel, pentru prima dată, cei de acasă vor avea un rol decisiv în completarea listei semifinaliștilor. Publicul va putea alege șase concurenți care să meargă mai departe, prin vot pe site-ul voteaza.protv.ro, până vineri, 1 mai, la miezul nopții.

La categoria Acrobați, publicul va alege între Polina Troshchak și Agnese Bresaola. La categoria Grup folclor, votul se va da între Ansamblul Folcloric „Carpatica” și Grupul Noi și Vechi. La categoria Soliști vocali, cei de acasă vor decide între Lucas Moroșan și Luca Popovici, iar la categoria Dans – grup, între Trupa Re-Born și Midnight Pearls. Categoria Instrumentiști îi aduce la vot pe Iosif Mândru și Iulian Băluțel, în timp ce, la categoria Dans – solo, publicul va putea alege între Rebeca Tomescu și Adora Tănase.

Astfel, pentru ca publicul să aibă timp până la semifinalele live să aleagă cine merge mai departe, PRO TV a decis ca pe 1 mai 2026 să nu fie difuzat show-ul „Românii au talent”. Decizie despre care Andi Moisescu a vorbit în exclusivitate pentru TV Mania.

„E destul de simplu. Ne dorim să implicăm și mai mult publicul în experiența «Românii au talent». Până acum votul publicului începea să facă legea în emisiune din semifinale. Am considerat că telespectatorii au acumulat suficientă experiență încât s-o poată face chiar mai devreme. Încă din etapa eliminatorie, în care alegem, din toate momentele care au trecut cu cel puțin trei de «Da», pe cele 36 care ajung în semifinale.

Matematica e simplă. 10 locuri sunt deja ocupate de cele 10 butoane aurii. Pentru celelalte 26 de poziții încercăm să alegem tot ce-i mai bun. Și ca să întărim acest «ce-i mai bun» avem nevoie și de votul telespectatorilor. 20 de locuri le vom decide noi, cei patru jurați, împreună cu Pavel Bartoș și Smiley. Iar pentru celelalte șase locuri, vom apela la ajutorul publicului”, a spus Andi Moisescu pentru sursa citată.

Prima semifinală „Românii au talent” 2026 este pe 8 mai

După săptămâni întregi în care concurenții au demonstrat că talentul poate emoționa, surprinde și inspira, competiția intră într-o nouă etapă. Semifinalele se anunță spectaculoase, cu momente care vor aduce pe scenă emoție, curaj, energie și dorința de a merge până la capăt. Prima semifinală live va fi vineri, 8 mai 2026. Până atunci, publicul își poate vota favoriții!

„Înainte de toate, mă bucur foarte tare că am ocazia să împart încărcătura acestui moment atât de special cu publicul. În mod cert obiectivitatea obținută din mii de voturi are o relevanță mult mai mare decât cea obținută din cele cinci voturi ale noastre. Patru de la jurați și cel de-al 5-lea de la prezentatori. Dincolo de matematica în sine, cred că publicul de la «Românii au talent» merită să trăiască împreună cu noi această experiență. Mai știi, poate că premiul cel mare vă ajunge chiar la unul dintre concurenții trimiși de ei în semifinale”, a încheiat Andi Moisescu.

